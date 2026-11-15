أصدرت المديرية العامة للجوازات، عبر اللجان الإدارية في إدارات جوازات المناطق، 21,025 قرارًا إداريًا خلال شهر جمادى الأولى 1448هـ بحق مواطنين ومقيمين ثبتت مخالفتهم لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وتنوّعت العقوبات الصادرة بين السجن والغرامات المالية والترحيل، بحسب نوع المخالفة والإجراءات النظامية المتخذة بحق المخالفين.

وجددت الجوازات تحذيرها للمواطنين والمقيمين وأصحاب المنشآت من نقل أو تشغيل أو إيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أو التستر عليهم وتقديم أي شكل من أشكال المساعدة لهم، سواء عبر توفير العمل أو السكن أو وسائل النقل، مؤكدة أن ذلك يعرّض مرتكبيه للعقوبات المقررة نظامًا.