أبدت الفنانة المصرية شهيرة غضبها من موجة الانتقادات التي طالتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، عقب ظهورها من دون حجاب في أحد المهرجانات الفنية، بسبب إطلالتها وملابسها، مؤكدة أن مشاركتها جاءت انطلاقاً من حرصها على دعم الفن والمهنة التي تنتمي إليها،.

وخرجت شهيرة عن صمتها، عبر منشور على حسابها الرسمي بموقع «فيسبوك»، انتقدت فيه ما وصفته بالروح العدائية تجاه الفن والفنانين على منصات التواصل الاجتماعي، متسائلة عن أسباب انشغال البعض بانتقاد الشخصيات العامة بدلاً من مراجعة أنفسهم.

وأوضحت أنها حضرت المهرجان لدعم مهنتها والفن المصري، مشيرة إلى أنها درست أكاديمياً أهمية الفن وتأثيره في المجتمع، وترى أن مشاركتها في الفعاليات الفنية أمر يخصها ولا ينبغي أن يكون سبباً للتعرض لها.



الإيشارب واختياراتها الشخصية

وتطرقت الفنانة إلى التعليقات المتعلقة بظهورها من دون الحجاب، مؤكدة أنها حرة في اختياراتها وحريصة على الاحتشام والظهور بما يتناسب مع قناعاتها، رافضة التدخل في تفاصيل مظهرها أو فرض أحكام عليها بسبب إطلالتها.

كما سخرت من الصور التي قالت إنها تعرضت للتشويه بهدف الإساءة إلى ملامحها، معتبرة أن هذا النوع من المحتوى يتجاوز حدود النقد المقبول.



إجراءات قانونية ضد المتجاوزين

كماهددت شهيرة باللجوء إلى القضاء ضد الأشخاص الذين يتجاوزون حدود النقد ويتعمدون الإساءة إليها، مؤكدة أن الفنانين يتعرضون لهجمات متكررة عبر منصات التواصل الاجتماعي دون مبررات واضحة.

واستشهدت الفنانة بما يتعرض له لاعب كرة القدم محمد صلاح من انتقادات، معتبرة أن الهجوم على الشخصيات العامة أصبح ظاهرة تطال مختلف المجالات، ولا تقتصر على الفنانين وحدهم.

وأعاد ظهور شهيرة من دون غطاء للرأس في أحد المهرجانات الفنية، الجدل حول موقفها من الحجاب، وسط انقسام آراء المتابعين بين مؤيد لحقها في حرية الاختيار، ومنتقد لإطلالتها.