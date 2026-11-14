كشفت الفنانة المصرية منة شلبي تفاصيل مشاركتها في فيلم «برلين»، الذي ينافس ضمن المسابقة الدولية في الدورة الـ47 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، موضحة أن العمل يقدم معالجة إنسانية لفكرة الاغتراب والبحث عن الحرية، من خلال حكاية ترصد علاقة الإنسان بنفسه وبالعالم المحيط به.

وقالت منة شلبي، في تصريح خاص لـ«عكاظ»، إن الفيلم يتناول الحياة في العاصمة الألمانية برلين، وما تتميز به من انفتاح واستقبال أعداد كبيرة من المغتربين، فضلاً عن أجواء الحريات التي قد تجذب إليها كثيرين، لكنها أشارت إلى أن الإقامة فيها تختلف عن زيارتها بغرض السياحة، إذ لا تخلو الحياة اليومية من صعوبات وتحديات.



الهروب إلى الخارج لا ينهي الأزمات

وأوضحت أن فكرة الفيلم تنطلق من اعتقاد الإنسان بأنه يستطيع الابتعاد عن مشكلاته بمجرد السفر إلى بلد آخر، بحثاً عن الحرية والحياة التي يفتقدها، لكنه يكتشف خلال رحلته أن تغيير المكان لا يعني بالضرورة التخلص من أزماته، بل قد يكون بداية لمواجهة نفسه واكتشاف جوانب لم يكن منتبهاً إليها.

وأضافت أن «برلين» يناقش ارتباك الإنسان واختياراته ونظرته إلى مشكلاته، التي قد يعتقد أنها كبيرة ومعقدة، قبل أن يكتشف أنها تبدو محدودة مقارنة بما يدور في العالم من حوله، مؤكدة أن العمل يقدم حكاية بسيطة عن الإنسان وعلاقته بذاته وبالآخرين.



أحمد عبدالله وراء موافقتها على الفيلم

وعن كواليس مشاركتها، أكدت منة شلبي أنها أحبت التجربة على المستوى الشخصي، ووجدت في الفيلم حكاية بسيطة وصادقة شجعتها على خوضها، إلى جانب رغبتها في العمل مع المخرج أحمد عبدالله، فضلاً عن تميز فريق العمل، وعلاقتها بالفنانة يسرا اللوزي التي تجمعها بها صداقة قوية.

وأشارت إلى أن جميع المشاركين آمنوا بالفيلم وأحبوا تفاصيل تجربته، معربة عن أملها في أن يحظى بإعجاب الجمهور، لافتة إلى أن التحديات التي واجهتهم كانت مرتبطة بالجوانب التنفيذية للتصوير خارج مصر، إلا أن تعاون المحيطين بهم ساعد على تذليل الصعوبات.



رسالة حب إلى الجمهور السعودي

كما عبرت منة شلبي عن سعادتها بحضور الإعلام السعودي لتغطية الفيلم في مصر، مؤكدة اعتزازها بالجمهور السعودي الذي تكن له كل المحبة والتقدير، وتعتبره داعماً لمختلف الأعمال الفنية.

كما تحدثت عن تجاربها المسرحية في السعودية، مؤكدة أنها كانت ممتعة، وأنها لمست من الجمهور السعودي كرماً وذوقاً وتفاعلاً كبيراً، معربة عن تقديرها الدائم له.



أحدث أعمالها

وعلى جانب آخر، تستعد منة شلبي لعرض مسلسلها الجديد «عنبر الموت»، الذي يضم مجموعة من الفنانين، من بينهم علي قاسم، ورشدي الشامي، وحليم الجندي، وهنادي عبدالخالق، وغفران محمد، وبسمة ماهر، ورضا إدريس، وعماد عزمي، وعبير فاروق وآخرون،والعمل من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي.