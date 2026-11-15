عبّر مدرب منتخب تونس معين الشعباني عن إحباطه الشديد عقب خسارة «نسور قرطاج» أمام ليبيا بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

«المشكلة في العقلية.. وغواريولا لن ينجح»

وقال الشعباني، في تصريحات نقلها موقع «African Football»: «عندما تخرج وترى كيف تُدار الأمور في البلدان الأخرى، تدرك أن العقلية هي أهم شيء في كرة القدم».

وأضاف: «المشكلة الحالية تتعلق بالعقلية، ولن ينجح هذا المنتخب حتى لو تم استقدام بيب غوارديولا لتدريبه، في ظل الظروف الحالية وبهذه العقلية».

9 مباريات دون انتصار

ولم يحقق المنتخب التونسي أي فوز خلال آخر 9 مباريات، في أسوأ سلسلة نتائج له منذ 24 عاماً، بحسب صحيفة «الصباح» التونسية.

تونس تتذيل مجموعتها

ويحتل منتخب تونس المركز الأخير في المجموعة الثامنة من التصفيات الأفريقية، برصيد نقطتين فقط، حصدَهما من تعادلين، مقابل هزيمة واحدة.