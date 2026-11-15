رغم القبضة الأمنية المشددة التي تفرضها مليشيا الحوثي على صنعاء، تصاعدت حالة الغضب الشعبي وظهرت منشورات في شوارع العاصمة اليمنية تطالب بإسقاط المليشيا تحت لافتات ، ما يشي بأن قبضة الحوثي بدأت في التآكل، وسط توقعات بقرب انكسار حاجز الخوف وتحول حالة السخط الشعبي إلى انتفاضة تطيح بالانقلاب.



تنامي حالة الغضب الشعبي



وتتزامن التحركات الشعبية المناهضة لمليشيا الحوثي في صنعاء مع تصاعد الدعوات الرسمية والعسكرية لإنهاء الحصار المفروض على مدينة تعز، في تطور يعيد تسليط الضوء على الأوضاع الداخلية في مناطق سيطرة المليشيا، وعلى استمرار المواجهة العسكرية والإنسانية في البلاد. وتكشف المنشورات المناهضة للحوثيين، التي ظهرت في شوارع صنعاء، عن مؤشرات على وجود حالة من الرفض الشعبي لسياسات المليشيا وممارساتها، في وقت تواجه فيه سلطاتها تحديات متزايدة على المستويين المعيشي والأمني.

وتكتسب هذه المنشورات دلالة سياسية في حال اتساع نطاقها وتحولها إلى تحركات علنية أو مواقف احتجاجية أكثر تنظيماً، بما يكشف عن تنامي حالة الاستياء داخل مناطق سيطرة المليشيا.



فك حصار تعز مسؤولية وطنية



وفي المقابل، تتصاعد الضغوط على الحوثي مع استمرار العمليات العسكرية ضمن عملية «فجر اليمن»، التي أعلنتها القيادة الشرعية لاستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب. وأكدت القيادة اليمنية استمرار العملية وتحقيق أهدافها، مشيرة إلى حجم الخسائر التي لحقت بالقدرات العسكرية للحوثيين خلال المواجهات.



وفي جبهة تعز، جددت القوات المسلحة اليمنية التأكيد أن فك الحصار عن المدينة يمثل مسؤولية وطنية وأخلاقية، وأن حماية المدنيين وفتح الطرق وتأمين وصول الإمدادات الإنسانية واجب لا يمكن التراجع عنه. ودعت إلى تحرك دولي للضغط من أجل إنهاء القيود المفروضة على حركة السكان وإيصال الغذاء والدواء والوقود، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق المدنيين.



وتكتسب معركة تعز أهمية خاصة في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية؛ إذ تشير تقارير حديثة إلى استمرار القيود على الطرق والإمدادات، ومخاوف من تدهور الأوضاع الصحية وانتشار الأمراض نتيجة صعوبة وصول المرضى إلى المستشفيات ونقص الأدوية والمستلزمات الطبية.



أولوية تأمين عدن والمحافظات المجاورة



وكانت القوات المسلحة الجنوبية، أعلنت أن مواجهة مليشيات الحوثي مستمرة، مؤكدة أن التزامها بالدفاع عن الوطن، ثابت لا يتغير، حتى إنهاء التمرد الحوثي واستعادة الدولة ومؤسساتها وتحقيق الأمن والاستقرار.



وأوضحت في بيان، (الأحد)، أنها بدأت تنفيذ عملية إعادة تموضع لقواتها من مطار ذوباب ومنطقة باب المندب غرب محافظة تعز، في إطار إعادة تنظيم انتشارها، في ضوء المستجدات الأخيرة التي تشهدها جبهات القتال، والتحشيدات العسكرية والتهديدات التي تستهدف العاصمة عدن والمحافظات المجاورة.



وشددت على أولوية تأمين عدن والمحافظات المجاورة، وتعزيز الجبهات والتعامل مع التهديدات القائمة، إلى جانب مواصلة عمليات فك الحصار عن مدينة تعز، وإنهاء معاناة أبنائها جراء الحصار وسياسات التجويع التي يتعرضون لها من قبل المليشيات. من جانبه، أكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العقيد ماجد النزيلي، أن بيان القوات المسلحة الجنوبية يمثل امتداداً للمواقف البطولية للمقاومة الشعبية والقوات الجنوبية في حماية عدن والمحافظات الجنوبية. وأفاد بأن موقف القوات من فك حصار تعز يمثل موقفاً وطنياً ومسؤولية أخلاقية لوقف التهديد الحوثي الإرهابي. وأضاف النزيلي أن تحرير باب المندب والساحل الغربي هو حق أصيل للقوات المسلحة، مطالباً المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته والإسهام في عملية التحرير لما يمثله هرمز من أهمية حيوية لأمن الملاحة وحركة التجارة الدولية.