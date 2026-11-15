ثمّن الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، العقيد الركن ماجد عبدالله النزيلي، دور القوات المسلحة الجنوبية في حماية العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الجنوبية، مشيداً بمواقفها في مواجهة التهديدات الحوثية، ومساندة جهود فك الحصار عن مدينة تعز.

وقال النزيلي إن البيان الصادر عن القوات المسلحة الجنوبية يأتي امتداداً لمواقف المقاومة الشعبية والقوات الجنوبية، مؤكداً أن حماية عدن والمحافظات الجنوبية تمثل مسؤولية وطنية، وأن موقف القوات الجنوبية من فك الحصار عن تعز يعكس موقفاً وطنياً إزاء معاناة المدنيين.

وأضاف أن تحرير باب المندب والساحل الغربي يمثل، بحسب تعبيره، حقاً أصيلاً للقوات المسلحة، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والمساهمة في جهود التحرير، نظراً للأهمية الاستراتيجية للمنطقة لأمن الملاحة وحركة التجارة الدولية.

وأكد النزيلي أن القوات المسلحة تقف صفاً واحداً في حماية الشعب اليمني والتعامل مع تهديدات جماعة الحوثي، مشيراً إلى استمرار عملية «فجر اليمن» في تحقيق أهدافها المعلنة، حتى إنهاء خطر المليشيا الحوثية.