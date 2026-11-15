استيقظت ناحية الحيدرية في محافظة النجف العراقية على جريمة قتل أودت بحياة امرأة، بعدما أطلق زوجها النار عليها، في واقعة استنفرت الأجهزة الأمنية ودفعتها إلى التحرك لتعقب المتهم قبل تمكنه من مغادرة المحافظة.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام عراقية عن مصدر أمني، باشرت القوات المختصة إجراءاتها فور تلقي البلاغ، وأطلقت عملية بحث عن الزوج المشتبه به، انتهت بإلقاء القبض عليه أثناء محاولته مغادرة النجف.

واقتادت القوات الأمنية المتهم إلى أحد مراكز الاحتجاز، تمهيدا لبدء التحقيق معه واستكمال الإجراءات القانونية، فيما نُقل جثمان الضحية بواسطة سيارة إسعاف إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات المعتمدة.

ولا تزال ملابسات الجريمة غير واضحة حتى الآن، إذ لم تُكشف الأسباب التي سبقت إطلاق النار، أو طبيعة الخلافات بين الزوجين، في انتظار ما تسفر عنه التحقيقات الأمنية.