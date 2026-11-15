تحولت لحظات من الهدوء في أحد أحياء ولاية مرسين التركية إلى مشهد من الرعب، بعدما أقدم شاب مسلح على إطلاق النار عشوائياً على المارة، في هجوم أسفر عن مقتل سيدة سورية وزوجها التركي، وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين، قبل أن يطلق النار على نفسه في محاولة لإنهاء حياته.

ووقعت الحادثة في حي مركز بقضاء إردملي، عندما أوقف المشتبه به، البالغ من العمر 30 عاماً، سيارته على جانب الطريق، وترجل منها حاملاً بندقية صيد، ثم فتح النار باتجاه المارة، وفق ما أوردته وكالة أنباء دوغان التركية.

وأسفر إطلاق النار عن مقتل السورية آنا بركات، فيما أُصيب زوجها التركي حسن سفينديك بجروح خطيرة، نُقل على إثرها إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة لاحقاً متأثراً بإصاباته، لترتفع حصيلة الهجوم إلى قتيلين.

كما أُصيب ثلاثة أشخاص آخرين، بينهم رجل وزوجته، ونُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وعقب الهجوم، أطلق المشتبه به النار على نفسه، قبل نقله إلى المستشفى في حالة حرجة، فيما باشرت الشرطة والنيابة العامة تحقيقاتهما لكشف دوافع إطلاق النار والوقوف على ملابسات الحادث.

وتكتسب المأساة بعداً إنسانياً إضافياً، إذ كشفت المعلومات أن الزوجين احتفلا بزفافهما قبل نحو شهر في ولاية أضنة، وكانا لا يزالان يستكملان إجراءات تسجيل زواجهما رسمياً.