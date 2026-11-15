استفاقت محافظة إيلام غربي إيران على حادث سير دامٍ، بعدما انقلبت حافلة كانت تقل مجموعة من العمال والموظفين، ما أسفر عن وفاة 11 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 25 آخرين، وفق الحصيلة الأولية المعلنة.

ووقع الحادث مساء السبت، على الطريق الواصل بين منطقة «دشت عباس» وبلدة «مورموري» التابعة لقضاء دهلران، بحسب ما أفادت به جمعية الهلال الأحمر في المحافظة.

وعقب الحادث، باشرت السلطات القضائية إجراءات التحقيق للوقوف على ملابساته وتحديد أسبابه، إلى جانب التحقق من وجود أي إهمال أو مخالفات من جانب الجهات والأشخاص المعنيين.

وفي هذا السياق، دعا مدعي عام قضاء «آبدانان» المواطنين إلى عدم التجمهر أمام المستشفى، حفاظاً على انسيابية عمل الطواقم الطبية وضمان تقديم الرعاية اللازمة للمصابين.

من جانبه، أكد رئيس مجلس القضاء في محافظة إيلام أن التحقيق سيشمل جميع جوانب الحادث، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من تثبت مسؤوليته عن وقوعه.

وفي أعقاب المأساة، أعلن محافظ إيلام الحداد العام لمدة يوم واحد في المحافظة، ويومين في قضاء آبدانان، تكريماً لضحايا الحادث الذي خلّف حصيلة كبيرة من القتلى والمصابين.