دخل الفنان المصري إيهاب توفيق دائرة الجدل، عقب اتهامه بالتورط في حادث تصادم وقع على كورنيش النيل بالقاهرة، بعدما تقدم شابان ببلاغ رسمي ضده وضد شخصين آخرين، قبل أن تنتهي الواقعة بالتصالح بين الأطراف.

وتعود تفاصيل الحادث إلى استقلال الشابين دراجة نارية في محيط أحد الفنادق الشهيرة المطلة على كورنيش النيل، حيث وقع تصادم حملا على إثره الفنان المصري وشخصين آخرين مسؤولية الحادث، ما دفعهما إلى تحرير محضر لإثبات الواقعة.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام مصرية، تضمنت الشكوى اتهامات تتعلق بملابسات التصادم والمسؤولية عنه، فيما باشرت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة لفحص البلاغ والتحقق من تفاصيله.

ولم تكشف التقارير المنشورة عن طبيعة الإصابات، إن وجدت، أو الأسباب الدقيقة التي أدت إلى وقوع الحادث.

وفي تطور لاحق، أفادت تقارير صحفية بالتوصل إلى اتفاق تصالح بين الأطراف المعنية، لتنتهي الأزمة بعد تحرير المحضر واتخاذ الإجراءات القانونية المرتبطة بالواقعة.

ولم تُعلن تفاصيل التسوية أو ما إذا كانت قد تضمنت تعويضات مالية.