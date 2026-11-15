في تدخل جراحي دقيق، لجأ فريق طبي في مستشفى بعقوبة التعليمي بمحافظة ديالى العراقية إلى تقنية ترميمية غير تقليدية لإنقاذ يد شاب يبلغ من العمر 19 عاما، تعرضت لإصابة بالغة إثر حادث سير، وذلك بزرعها مؤقتا داخل جيب جلدي في منطقة البطن.

وتهدف العملية إلى توفير التروية الدموية اللازمة للأنسجة المتضررة، وحماية ظهر اليد والأجزاء المكشوفة، إلى جانب ترميم الأوتار الباسطة، بما يمهد لاستعادة الحركة الوظيفية للأصابع ويحد من احتمالات فقدان اليد.

وذكرت إدارة المستشفى، في بيان نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن هذه العملية تُجرى للمرة الأولى على مستوى محافظة ديالى، موضحة أن التقنية تُستخدم في حالات الإصابات الشديدة التي تتطلب تدخلا ترميميا للحفاظ على الأنسجة المصابة.

وأضافت أن وضع اليد داخل جيب جلدي بالبطن إجراء مؤقت يوفر بيئة ملائمة لتغذية الأنسجة والتئامها، إلى حين استكمال المراحل العلاجية والترميمية اللاحقة.

ونشرت المستشفى صورا توثق مراحل العملية، التي نفذها فريق متخصص في الجراحة التجميلية والتقويمية والترميمية، في محاولة للحفاظ على يد الشاب واستعادة وظائفها.