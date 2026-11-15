بعد أكثر من 23 عاما على جريمة قتل مروعة أودت بحياة ثلاثة أطفال، بينهم رضيعان، أسدلت ولاية تكساس الأمريكية الستار على القضية بتنفيذ حكم الإعدام بحق المدان جون ألين روبيو، الذي شارك في ارتكاب الجريمة داخل مدينة براونزفيل عام 2003.

وأفادت وكالة «أسوشيتد برس» بوفاة روبيو، البالغ من العمر 46 عاما، الخميس 12 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد حقنه بمواد قاتلة في سجن ولاية تكساس بمدينة هانتسفيل.

وتعود وقائع الجريمة إلى 11 مارس/آذار 2003، حين أقدم روبيو، وكان يبلغ آنذاك 23 عاما، بالاشتراك مع شريكته أنجيلا كاماتشو، على قتل ثلاثة أطفال طعنا، قبل قطع رؤوسهم داخل مجمع سكني في براونزفيل.

وشملت قائمة الضحايا طفلي روبيو، البالغين شهرين وعاما واحدا، وابنة كاماتشو، التي لم تتجاوز الثالثة من عمرها. ولا تزال الأخيرة تقضي عقوبة السجن المؤبد لدورها في الجريمة.

وفي كلمته الأخيرة قبل تنفيذ الحكم، شكر روبيو موظفي السجن على مساعدتهم له في العثور على الإيمان، وقدم اعتذاره لعائلة شريكته، قائلا إنه لا يستطيع تغيير ما حدث، لكنه لم يعد الشخص ذاته الذي كان عليه وقت ارتكاب الجريمة.

وقبل وقوع الجريمة، كان روبيو يعتقد أن الأطفال تسكنهم أرواح شريرة، كما وصف نفسه بأنه الشخص المختار لإنقاذ العالم. وفي مراحل التقاضي، أثار فريق دفاعه حالته النفسية، مشيرا إلى معاناته من اضطرابات بينها الفصام الارتيابي، غير أن ذلك لم يغير مسار القضية أو يحل دون تنفيذ حكم الإعدام.

وفي مشهد أعاد إحياء ذكريات المأساة، تجمع أفراد من عائلات الضحايا وعدد من سكان براونزفيل في حديقة «تريس أنجيليس»، المقامة على أرض المجمع السكني الذي شهد الجريمة، لاستذكار الأطفال الثلاثة.