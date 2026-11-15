قدرت أجهزة الاستخبارات الأمريكية أن إيران لا تزال تمتلك ما بين 1500 و2500 صاروخ، رغم الضربات العسكرية التي استهدفت ترسانتها ومنشآت إنتاجها خلال الحرب.

وتتعارض تلك التقديرات مع تصريحات إدارة الرئيس دونالد ترمب بشأن تدمير القدرات العسكرية الإيرانية، بينما تشير طهران إلى أنها تدرس إمكانية إجراء تعديلات فنية على الصواريخ قد تمكنها من الوصول إلى الأراضي الأمريكية.



من جانبه، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن بلاده لن تبقى في وضع «لا حرب ولا سلام». وأضاف أن طهران «لا يهمها إطلاقاً ما إذا كانت الولايات المتحدة تريد التفاوض أو الحرب»، مشيراً إلى أنه «إذا قبلت الولايات المتحدة شروطنا السبعة فالطريق سيكون مفتوحاً أمام الوصول لاتفاق».



في غضون ذلك، أدانت وزارة الخارجية البحرينية بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على أراضيها، بما فيها الاعتداء الذي شنته، اليوم (الأحد)، بطائرات مسيرة اعترضتها منظومات الدفاع الجوي، ودمرتها في سماء البلاد. وأشارت إلى أن الهجوم يأتي بعد يومين من اعتداء مماثل فجر (الجمعة)، بطائرتين مسيرتين جرى اعتراضهما، وأعلن الحرس الثوري الإيراني تبنيه صراحةً هذه الاعتداءات. وأشادت بكفاءة قوة دفاع البحرين ويقظتها واقتدارها في التصدي لاعتداء اليوم، وجاهزيتها التامة لردع أي اعتداء. وقالت الوزارة إن هذه الاعتداءات تعد استئنافاً لاعتداءات إيران الآثمة على المملكة ودول المنطقة، غير عابئة بأحكام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وأضافت أن البحرين تعد هذه الهجمات عدواناً سافراً على سيادتها وسلامة أراضيها، وانتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817 الذي أدان الهجمات الإيرانية على مملكة البحرين ودول الجوار، وطالب بوقفها فوراً، واستهدافاً للمواطنين والمقيمين الآمنين، ونسفاً لمساعي التهدئة، وتهديداً خطيراً لأمن المنطقة واستقرارها.



وكانت قوة دفاع البحرين، أعلنت اعتراض وتدمير عدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية قبل تحقيق أهدافها. وقالت في بيان إن إيران «تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف مملكة البحرين».