أثارت صاعقة رعدية ضربت موقعًا تتمركز فيه ميليشيا الحوثي بمنطقة الشقب في جبل صبر بمحافظة تعز، تفاعلًا واسعًا بين السكان المحليين، بعد استهدافها مبنى يُعرف باسم (دار السنة)، الذي تقول مصادر محلية إنه يُستخدم كنقطة تمركز لقناص حوثي.

ووفقًا للمصادر، فإن الموقع المطل على عدد من القرى والمناطق السكنية استُخدم لفترات طويلة في عمليات قنص استهدفت مدنيين، ما جعل خبر إصابته بالصاعقة يحظى باهتمام واسع وتداول كبير بين الأهالي.

وتُعد منطقة الشقب من أكثر مناطق ريف تعز تأثرًا بعمليات القنص؛ نظرًا لسيطرة الحوثيين على مرتفعات استراتيجية تتيح مراقبة تحركات السكان في القرى والطرقات والمزارع المحيطة.

ويفاقم انتشار القناصة في المرتفعات من معاناة المدنيين، حيث يحد من تنقلاتهم ويعرض حياتهم للخطر بشكل متكرر، وسط مطالبات مستمرة بإنهاء الانتهاكات التي تطال السكان في المنطقة.

وجاءت الحادثة بالتزامن مع أحوال جوية غير مستقرة تشهدها مرتفعات جبل صبر، المعروفة بكثافة العواصف الرعدية وضربات الصواعق خلال مواسم الأمطار.