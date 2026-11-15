حقّق الزميل سيف محمد الرشيدي المركز الثاني في مسابقة «عرض الأطروحة العلمية في ثلاث دقائق» (3MT)، التي نظّمتها الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ضمن فعاليات أسبوع الدراسات العليا الثاني، المقام تحت شعار «من التمكين إلى الأثر»، وذلك في قاعة السلام بالجامعة.



واستعرض الرشيدي خلال مشاركته أبرز نتائج أطروحته للدكتوراه، التي تناولت فاعلية برنامج تعليمي قائم على النظرية البنائية في تنمية مهارات التفكير الهندسي وحل المشكلات الهندسية لدى طلاب الصف الثاني المتوسط بمنطقة حائل، في عرض علمي موجز عكس أهمية البحث وارتباطه بتطوير الممارسات التعليمية.