هبطت أسهم شركات الصناعة والطاقة المرتبطة ببناء مراكز البيانات مع تصاعد المخاوف بشأن الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومستقبل الطلب عليها.



خسائر كبيرة ومستويات قياسية



وفقدت شركات التصنيع والمرافق والتعدين حول العالم نحو 4.2 تريليون دولار من قيمتها السوقية منذ شهر يونيو الماضي، مع انحسار موجة الاستثمار التي دفعت بأسهم الشركات المستفيدة من طفرة بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي إلى مستويات قياسية. وتعرضت الشركات الأكثر ارتباطاً بمشاريع مراكز البيانات لأكبر الخسائر، بعدما بدأ المستثمرون في إعادة تقييم رهاناتهم على النمو السريع للذكاء الاصطناعي. وأزالت الموجة البيعية نحو نصف المكاسب البالغة 9.4 تريليون دولار التي حققتها هذه الشركات خلال الاثني عشر شهراً السابقة، وفقاً لما ذكرته صحيفة «فاينانشال تايمز»، واطلعت عليه «العربية Business».



رفع التقييم لمستويات مفرطة التفاؤل



ويرى المستثمر في رأس المال الجريء والباحث في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، بول كيدروسكي، أن الأسواق أخطأت حين تعاملت مع شركات صناعية تقليدية كما لو كانت شركات رقائق إلكترونية عالية النمو، مشيراً إلى أن الاعتقاد السائد بأن جميع هذه الشركات تحولت فجأة إلى أسهم نمو كان مبالغاً فيه. وقال كبير الاقتصاديين الأمريكيين في «دويتشه بنك»، بريت رايان، إن استثمارات مؤسسية ضخمة تدفقت على هذه الأسهم بصورة عشوائية، ما ساهم في رفع تقييماتها إلى مستويات مفرطة في التفاؤل. وأضاف أن سوق الأسهم بدأت أخيراً تعكس المخاطر التي كانت أسواق الائتمان تشير إليها بالفعل بشأن التمويل عالي المخاطر لمشاريع مراكز البيانات.



توقعات الإيرادات والأرباح قوية



في المقابل، دافع بعض المحللين عن أساسيات القطاع، مؤكدين أن الطلب لا يزال يفوق المعروض بفارق كبير. وأظهرت أحدث البيانات الحكومية الأمريكية أن الإنفاق على بناء مراكز البيانات، باستثناء معدات تقنية المعلومات والرقائق، بلغ 96 مليار دولار خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في سبتمبر. وأكد المحلل لدى إحدى المجموعات الدولية أليكس كوردوفيل أن توقعات الإيرادات والأرباح لا تزال قوية، موضحاً أن اتجاهات طويلة الأجل مثل التحول الكهربائي وإعادة هيكلة سلاسل الإمداد تواصل دعم أعمال الشركات الصناعية. وأضاف أن وتيرة بناء مراكز البيانات لم تتباطأ حتى الآن، بينما وصلت دفاتر الطلبيات إلى مستويات قياسية، ما يعني أن جزءاً كبيراً من نمو الإيرادات المتوقع حتى عام 2027 أصبح مضموناً بالفعل.



قيود على إنشاء مراكز جديدة



واستبعد الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات ريتشارد وارسالا، تراجع الطلب على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن المشاريع التي بدأ تنفيذها بالفعل ستستمر حتى في حال فرض قيود على إنشاء مراكز جديدة. وأظهرت نتائج الربع الثالث استمرار قوة الطلب، إذ أعلنت شركات تصنيع توربينات الغاز تلقي طلبات بمليارات الدولارات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. كما سجلت كاتربيلر طلبيات متراكمة قياسية بقيمة 78 مليار دولار، بينما قفزت مبيعاتها الخاصة بتوليد الطاقة 75% على أساس سنوي مدفوعة بالطلب من مراكز البيانات. وقال بريت رايان من «دويتشه بنك»: «إن الطلب على مراكز البيانات سيجد طريقه في النهاية». وأضاف: «إذا كان هناك طلب على هذه المشاريع، فسيجري بناؤها في مكان ما».