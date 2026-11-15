توقع رئيس إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية ألا تعود حركة السفر الجوي في الولايات المتحدة إلى جداولها الطبيعية قبل وقت متأخر من اليوم (الأحد)، مع تعافي نظام الطيران تدريجياً من توقف للرحلات على مستوى البلاد قال مسؤولون إنه نجم عن أعمال صيانة اعتيادية سارت على نحو خاطئ.



النظام لا يزال مستقراً



وأعلن مدير إدارة الطيران الاتحادية برايان بيدفورد، أنه يتوقع عودة عمليات شركات الطيران إلى طبيعتها إلى حد كبير في وقت متأخر من (الأحد). وقدم اعتذاره عن هذا الاضطراب، لافتاً إلى أن النظام لا يزال مستقراً. وأضاف في مؤتمر صحفي: "نعمل على تحديد ما إذا كان الأمر يتعلق بعدم الكفاءة، أي هل كان خطأ من المستخدم أم خطأ من المثبت التابع لشركة "إل.ثري.هاريس"، أم أنهم قاموا بتركيب جهاز توجيه معيب؟ لم نحدد بعد ما هو سبب العطل".



أحد أسوأ أيام السفر



وأصدرت الإدارة قراراً بوقف إقلاع الطائرات على مستوى البلاد، ما أدى إلى توقف جميع الرحلات المغادرة تقريباً لمدة 5 ساعات تقريباً. وكان ذلك أطول توقف للرحلات الجوية على مستوى البلاد منذ هجمات 11 سبتمبر 2001 وأحد أسوأ أيام السفر في تاريخ الولايات المتحدة. ودفعت هذه المشكلة البيت الأبيض إلى عقد اجتماع طارئ في غرفة العمليات كما بدأت وكالات اتحادية جهوداً حثيثة لتحديد ما إذا كان الأمر يتعلق بهجوم إلكتروني. لكن وزير النقل شون دافي قال: "إن المشكلة تعود إلى قيام شركة "إل.ثري.هاريس"، المتعاقدة مع إدارة الطيران الاتحادية، بتركيب جهاز توجيه جديد واحد على الأقل في منشأة نائية".



أمر بوقف الإقلاع



وذكرت نقابة المتخصصين المحترفين في سلامة الطيران، التي تمثل موظفي السلامة في إدارة الطيران الاتحادية: "إن المشكلة اقتصرت على جهازي توجيه جرى تحديثهما". وكانت شركات الطيران قد ألغت أخيراً، أكثر من 6,400 رحلة جوية في الولايات المتحدة وأجّلت أكثر من 8,000 رحلة أخرى، وفقاً لموقع "فلايت أوير" لتتبع حركة الطيران. وجاء ذلك بعد إلغاء نحو 9,200 رحلة وتأجيل 7,500 أخرى بعد أن أصدرت إدارة الطيران الاتحادية أمراً بوقف الإقلاع على مستوى البلاد بسبب اضطرابات في اتصالات مراقبة الحركة الجوية. وقال "فلايت أوير" إن أكثر من 875 رحلة كان مقرراً تسييرها (الأحد) ألغيت بالفعل.