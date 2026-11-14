شارك نائب رئيس مجلس إدارة دله البركة محي الدين صالح كامل، في حفل عشاء أُقيم على شرف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، برعاية مجموعة البركة المصرفية، على هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، الذي تستضيفه مدينة أنطاليا التركية، بحضور قيادات اقتصادية ومالية دولية.



وشهد الحفل مشاركة نائب الرئيس التنفيذي لدله البركة صالح عبدالله صالح كامل، إلى جانب عدد من ممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية والاستثمارية.



وتأتي رعاية مجموعة البركة المصرفية للحفل في إطار جهودها لتعزيز الحوار بين قطاعات الأعمال والمؤسسات المالية بشأن دور التمويل الإسلامي في دعم الاستدامة، وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار في المشروعات ذات الأثر الاقتصادي والبيئي، مستفيدةً من حضورها الاستثماري في تركيا، التي تستضيف أعمال القمة.