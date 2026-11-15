تصاعدت المطالبات بإعادة مؤسس شركة «إنفيديا» جنسن هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي، بعدما تجاوزت عريضة إلكترونية تحمل اسم «قف مع جنسن» 135 ألف توقيع، وسط انضمام شخصيات بارزة في قطاع التكنولوجيا إلى الحملة المطالبة بإعادة النظر في رحيله عن الشركة.

وأظهرت بيانات موقع الحملة أن العريضة سجلت 135,468 توقيعا، بينها 73,181 شخصا عرفوا أنفسهم كمساهمين في الشركة، و6,776 موظفا حاليا، و1,267 موظفا سابقا، إضافة إلى عشرات الآلاف من المؤيدين الآخرين، مع الإشارة إلى أن هذه الصفات المعلنة لم تخضع لتحقق مستقل.

وتدعو الرسالة المفتوحة مجلس إدارة «إنفيديا» إلى إعادة هوانغ إلى منصبه مؤقتا، لحين انتهاء تحقيق مستقل من تحديد ملابسات رحيله، مطالبة بالكشف عن نطاق التحقيق وضمان استقلاليته وإطاره الزمني، ومنح المؤسس فرصة حقيقية للرد على ما يثار بشأنه، فضلا عن تقديم تفسير معلل ومدعوم بالأدلة إذا قرر المجلس الإبقاء على قرار رحيله.

وأكدت الرسالة أن هوانغ يستحق إجراءات عادلة تضمن حقه في الرد، وليس الخضوع لما وصفته بـ«عدالة الغوغاء»، مشددة في الوقت نفسه على أن سنوات قيادته الطويلة لا تعفيه من المساءلة إذا ثبت ارتكابه مخالفات.

ولم تقتصر الحملة على العاملين والمساهمين في الشركة، إذ أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي «تسلا» و«سبيس إكس»، توقيعه على العريضة، كما ظهر ضمن قائمة المؤيدين أسماء بارزة في قطاع التكنولوجيا، بينها أمجد مسعد، الرئيس التنفيذي لشركة «ريبلِت»، وتيم سويني، مؤسس شركة «إيبيك غيمز»، وجاري تان، الرئيس التنفيذي لحاضنة الأعمال «واي كومبينيتور».

وفي موازاة ذلك، أثارت الحملة تساؤلات بشأن مدى موثوقية التوقيعات، بعدما أقر منظموها بوجود إدخالات مزيفة والعمل على إزالتها، فيما يوضح الموقع أن أسماء الموقعين وصفاتهم الوظيفية والاستثمارية معلنة بناء على بيانات يقدمونها بأنفسهم، دون التحقق المستقل منها.

كما اختلطت الحملة الحقيقية برسالة أخرى انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، وزعمت أنها موقعة من مسؤولين كبار في «إنفيديا» وتطالب بعودة هوانغ، مع التهديد باستقالة جماعية إذا لم يستجب مجلس الإدارة.

إلا أن برايان كاتانزارو، نائب رئيس «إنفيديا» للأبحاث المتعلقة بالتعلم العميق التطبيقي، نفى مشاركته في الرسالة، ووصفها بالمزيفة، مؤكدا أنه لم يكن ليوقع عليها حتى لو كانت حقيقية، ومعلنا في المقابل دعمه لمجلس الإدارة وللرئيسة التنفيذية المؤقتة كوليت كريس.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان «إنفيديا» في 12 نوفمبر الجاري استقالة هوانغ من منصبه رئيسا للشركة ومديرا تنفيذيا وعضوا في مجلس الإدارة، على أن تتولى المديرة المالية كوليت كريس منصب الرئيس التنفيذي المؤقت، بالتزامن مع بدء البحث عن خليفة دائم له.

وجاء رحيل هوانغ في أعقاب تقارير عن علاقات شخصية أثارت جدلا واسعا، بينها صلته بسيدة أعمال تحدثت تقارير عن اشتباه السلطات الأمريكية في ارتباطها بأجهزة استخبارات صينية، وهي مزاعم لم تثبت بصورة مستقلة. كما تزامنت الأزمة مع تقارير عن علاقات أخرى، بينها علاقة مزعومة مع مسؤولة تنفيذية في قطاع الرقائق.