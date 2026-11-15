كشفت تقارير إعلامية عن ظهور حفيد جديد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد أكثر من عام على ولادته، في قصة أثارت اهتمامًا واسعًا بسبب الاسم الذي لم يُمنح له.

ووفقًا للتقارير، وُلد الطفل (أدريان) في أغسطس 2025، وهو نجل كاترينا تيخونوفا، الابنة الثانية للرئيس الروسي، إلا أن الإعلان عن وجوده لم يظهر إلى العلن إلا مؤخرًا.

وأثار الانتباه تسجيل الطفل رسميًا بلقب (تيخونوف)، وهو الاسم المشتق من لقب والدته، بدلاً من لقب والده (زيلينسكي)، الذي يتطابق مع اسم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رغم عدم وجود أي صلة قرابة بينهما.

ويُعد والد الطفل إيغور زيلينسكي أحد أبرز الأسماء في عالم الباليه الروسي، إذ سبق أن تولى رئاسة فرقة باليه ولاية بافاريا. وبحسب التقارير، استغرق تسجيل الطفل في السجلات الرسمية نحو 11 شهرًا قبل اعتماده باللقب المرتبط بوالدته.

وأعادت هذه التفاصيل الجدل حول الحياة الخاصة للرئيس الروسي وعائلته، لا سيما في ظل الحرب المستمرة بين موسكو وكييف وما يحمله اسم (زيلينسكي) من دلالات سياسية وإعلامية لافتة.