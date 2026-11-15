واصلت إيران تعنتها بشأن الملف النووي، واستبعدت وزارة الخارجية حدوث أي تطور في مسار التعاون مع وكالة الطاقة الذرية، ورفضت فرض قيود على تخصيب اليورانيوم، بعدما قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إنه سيتعين على طهران تقليص قدرتها على التخصيب في أي اتفاق لإنهاء الحرب.



وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي، اليوم (الأحد)، إن طهران "لم تجر ولا تجري حالياً أي مناقشات مع الوكالة بشأن تفاصيل الملف النووي". واعتبر أن الولايات المتحدة تحاول أن تضغط على إيران للتخلي عن حقوقها، لا سيما حقها في البرنامج النووي السلمي، على حد قوله. وحذر بقائي من أن أي هجوم على إيران "سيقابل برد حاسم"، معتبراً أن بلاده استخدمت كثيراً السبل الدبلوماسية، ولن تخاف الحرب، ولن تعول على أحد، وفق قوله.



تقرير سري للوكالة الذرية



وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت في تقرير سري عن إيران اطلعت عليه "رويترز" (الجمعة)، أنها تشعر "بقلق متزايد" إزاء منشأة لتخصيب اليورانيوم في أصفهان أعلنت إيران عنها العام الماضي، لكنها لم تسمح للوكالة بتفتيشها. ولم تسمح إيران لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعودة إلى أي من منشآتها النووية التي قصفتها إسرائيل والولايات المتحدة في حملة استمرت 12 يوماً في يونيو العام الماضي، ودمرت أو ألحقت أضراراً جسيمة بمنشآت إيران الأخرى لتخصيب اليورانيوم، التي تشكل جوهر برنامجها النووي.



وشملت الأهداف شبكة أنفاق في أصفهان، قال دبلوماسيون إنهم يعتقدون أن منشأة أصفهان لتخصيب الوقود، التي أعلنت إيران عنها للوكالة في 12 يونيو 2025، تقع فيها، غير أن دبلوماسياً كبيراً قال إن موقعها ووضعها لا يزالان مجهولين. وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتزم تفتيش المنشأة في 13 يونيو 2025، لكن حملة القصف بدأت في ذلك اليوم، مما جعل ذلك مستحيلاً. وقالت الوكالة في تقريرها السري إلى الدول الأعضاء "لا تعرف الوكالة الموقع الدقيق لمنشأة أصفهان لتخصيب الوقود، أو وضعها لأغراض الضمانات، أو ما إذا كانت تحتوي على مواد نووية... الوكالة تشعر أيضاً بقلق متزايد لأن إيران لم تسمح للوكالة" بتفتيش المنشأة أو الاطلاع على مخططات تصميمها.



يورانيوم عالي التخصيب في أصفهان



وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي في مارس، إن الوكالة تعتقد أن كمية كبيرة من اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب موجودة في مجمع الأنفاق في أصفهان.



وركز التقرير على منشأة أصفهان لتخصيب الوقود، لكنه كرر أيضاً أن على إيران إبلاغ الوكالة بوضع منشآت التخصيب لديها، وكذلك بمخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، الذي يتضمن مواد قريبة من درجة التخصيب اللازمة لصنع الأسلحة، والسماح للمفتشين بالعودة إلى المواقع التي تعرضت للقصف وحصر اليورانيوم المخصب.



وذكرت الوكالة في تقريرها أن افتقارها إلى معلومات بشأن هذه المواد النووية، وإلى إمكانية الوصول إلى المنشآت للتحقق منها يمثل "مصدر قلق خطيراً بشأن الانتشار النووي... ويتعين تصحيحه بأقصى سرعة".