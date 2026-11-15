تشهد سماء السعودية والعالم العربي فجر غد (الإثنين) 16 نوفمبر اقتران كوكبي المشتري والمريخ في اتجاه كوكبة الأسد، في مشهد يمكن رصده بالعين المجردة.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة أن أقرب مسافة ظاهرية بين الكوكبين ستبلغ درجة واحدة و11 دقيقة قوسية عند الساعة 5:04 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، مشيراً إلى أن هذا التقارب ظاهري نتيجة رؤيتهما من الأرض، بينما تفصل بينهما ملايين الكيلومترات في الفضاء، مبيناً أن المشتري سيظهر بلونه الأبيض الساطع، فيما يمكن تمييز المريخ بلونه البرتقالي المحمر، ويظهر بالقرب منهما نجم «قلب الأسد»، ألمع نجوم كوكبة الأسد.

وأضاف أن الاقتران يأتي ضمن تجمع ظاهري لأربعة كواكب في سماء الفجر خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر، يشمل عطارد والزهرة والمريخ والمشتري، ويُعد عطارد أصعبها رصداً لقربه من الأفق وتأثر رؤيته بشفق الصباح.

وأشار أبو زاهرة إلى إمكانية متابعة الكوكبين بعد منتصف الليل وحتى الفجر، باختيار موقع ذي أفق مكشوف وسماء صافية، فيما يتيح المنظار رؤيتهما ضمن مجال واحد، ويكشف التلسكوب قرص المشتري وأقماره الأربعة الكبيرة.