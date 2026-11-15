أصدرت وزارة البلديات والإسكان أكثر من 80 ألف رخصة إنشائية في مختلف مناطق المملكة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، في خطوة تعكس استمرار النشاط العمراني وتنامي وتيرة التنمية في المدن والمحافظات.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الرخص الإنشائية الصادرة خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر بلغ 80,775 رخصة، مدعومًا بتطوير منظومة التراخيص البلدية والتوسع في الخدمات الرقمية عبر منصة (بلدي)، بما أسهم في تسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز الطلبات وتحسين تجربة المستفيدين.

وأشارت إلى أن الأمانات والبلديات تواصل دورها في متابعة الطلبات والتحقق من استيفاء المتطلبات النظامية، بالتوازي مع جهود مستمرة لرفع كفاءة الخدمات وتحقيق التكامل بين الجهات ذات العلاقة بأعمال البناء والتطوير العمراني.

وأكدت الوزارة أن تطوير خدمات التراخيص الرقمية يأتي ضمن مستهدفاتها الرامية إلى تعزيز جودة الحياة، ورفع كفاءة المدن، وتحسين البيئة العمرانية، إلى جانب دعم النشاط الاستثماري وتسهيل حصول الأفراد والمطورين على الخدمات البلدية بكفاءة أكبر.