ظهر على «فيسبوك» وتحدث للجميع.. أمريكي يعترف بقتل زوجته ثم ينتحر

شهدت مدينة فيكسبيرغ بولاية ميسيسيبي الأمريكية جريمة مأساوية انتهت بمقتل امرأة وانتحار زوجها، بعدما بثّ الأخير اعترافًا مصورًا عبر منصة (فيسبوك) خلال الساعات الأخيرة من حياته.

ووفقًا للشرطة، أقدم رجل يبلغ من العمر 40 عامًا على قتل زوجته البالغة 53 عامًا، قبل أن يظهر في بث مباشر وهو يقود سيارة كانت الضحية بداخلها، متحدثًا عن تفاصيل الجريمة ومعلنًا نيته إنهاء حياته تفاديًا لمواجهة السجن.

وتلقت الشرطة بلاغًا عن وجود رجل مسلح داخل سيارة قرب دار لرعاية المسنين، لتتوجه الفرق الأمنية إلى الموقع وتفرض طوقًا أمنيًا، بينما استمرت محاولات التفاوض معه لأكثر من 20 دقيقة لإقناعه بتسليم نفسه.

إلا أن الرجل أنهى المفاوضات بإطلاق النار على نفسه، قبل أن يعثر رجال الأمن على زوجته متوفاة داخل السيارة. وكشفت التحقيقات الأولية عن وجود سوابق مرتبطة بالعنف الأسري بين الزوجين خلال السنوات الماضية.

من جانبه، أوضح شقيق الضحية أن شقيقته كانت قد انفصلت عن زوجها في الفترة الأخيرة وتحاول بدء حياة جديدة بعيدًا عنه، مؤكدًا أن العائلة تلقت صدمة مضاعفة بعد فقدان والدتها قبل نحو شهر فقط من وقوع الجريمة.

وأكدت شرطة فيكسبيرغ استمرار التحقيقات، معربةً عن تعازيها لأسرتي المتوفيين.