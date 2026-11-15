تباطأ معدل التضخم في السعودية خلال الشهر الماضي، إلى أدنى مستوى منذ أبريل الماضي (6 أشهر)، بعد أن سجل 1.9% في سبتمبر الماضي، واستقر عند 1.8% خلال الأشهر من مايو إلى أغسطس، وذلك بحسب البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم (الأحد).



وبحسب البيانات، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) في السعودية إلى 1.7% على أساس سنوي.



3.5 % ارتفاع لأسعار الإيجارات



وأرجعت الهيئة ارتفاع معدل التضخم 1.7% خلال أكتوبر الماضي، على أساس سنوي، بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.5%، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.1%، وأسعار النقل بنسبة 2.3%.



وارتفعت أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.5% نتيجة لارتفاع أسعار مجموعة الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 3.5%، يليه قسم التأمين والخدمات المالية بنسبة 3.5%، مدفوعاً بارتفاع أسعار خدمات مجموعة التأمين بنسبة 6.5%، يليها قسم الترفيه والرياضة والثقافة بنسبة 2.7%، مدفوعاً بارتفاع أسعار عروض العطلات بنسبة 4.6%، يليها قسم النقل بنسبة 2.3%، مدفوعاً بارتفاع أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 9.5%.



انخفاض أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية



وانخفضت أسعار قسم الأثاث والأجهزة المنزلية والصيانة الدورية للمنزل بنسبة 0.5%، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.2%.



ويعد قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى المساهم الرئيس في التضخم السنوي حيث ساهم بمقدار 0.7 نقطة مئوية، يليها قسم الأغذية والمشروبات بمساهمة قدرها 0.2 نقطة مئوية، إضافة إلى مساهمة قسم النقل بمقدار 0.3 نقطة مئوية، ومساهمة قسم العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى بمقدار 0.1 نقطة مئوية، والأقسام الأخرى التي ساهمت بمقدار 0.4 نقطة مئوية.



وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في شهر أكتوبر الماضي بنسبة 0.1%، مقارنة بشهر سبتمبر 2026.