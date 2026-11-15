حسم الفنان السوري الشامي الجدل المثار حول ابتعاده عن الساحة الفنية، بعدما أثار إعلانه التوقف عن نشاطه لفترة غير محددة تساؤلات جمهوره بشأن احتمالية اعتزاله الغناء، مؤكداً أن غيابه لن يكون نهائياً، وأنه يستعد للعودة بأعمال جديدة بعد الحصول على فترة راحة.

وأوضح الشامي، عبر سلسلة رسائل نشرها على حسابه بمنصة «إنستغرام»، أن قرار الابتعاد يرتبط بظروف صحية وشخصية، لم يرغب في الكشف عن تفاصيلها، مشيراً إلى أنه يحتاج إلى فترة يعتني خلالها بنفسه على أن يستأنف نشاطه الفني لاحقاً.

هل يعتزل الشامي الغناء؟

ونفى الفنان السوري أن يكون قراره اعتزال الفن، موضحاً أنه سيحصل على استراحة مؤقتة، ولن يختفي عن جمهوره دون سابق إنذار، كما حرص على الرد على حالة القلق التي صاحبت إعلانه، مؤكداً أنه سيعود بعد انتهاء فترة الراحة.

وقال في توضيح لاحق: «يا جماعة رايح أخد بريك وراجع، وبتلك الفترة بحضرلكم ألبوم جديد وقصص جديدة، وبصلح الأشياء الخربانة في شخصيتي، مش رايح للحرب بلا دراما».

آخر أعماله قبل الابتعاد عن الفن

وقبل بدء فترة غيابه، يستعد الشامي لطرح 6 أغنيات جديدة من ألبومه الجديد، خلال الشهر القادم، معرباً عن أمله في أن تنال إعجاب جمهوره، على غرار الأغنيات التي طرحها سابقاً.

كما أعلن أن حفليه في الكويت وبيروت سيكونان آخر لقاءين له مع الجمهور قبل الابتعاد، مستعيداً النجاحات التي حققها بمساندة محبيه على مدار السنوات الأربع الماضية، موجهاً إليهم الشكر على دعمهم المستمر.

وطلب الشامي من جمهوره مسامحته وانتظاره حتى العودة، مؤكداً أن الغياب لن يمنعه من التحضير لأعمال جديدة، وأنه يخطط لاستكمال مشاريع جديدة بعد انتهاء فترة الاستراحة.

نجاح آخر أعماله الفنية

وكان احتفل الشامي بنجاح أغنيته «تعا»، التي طرحها في نوفمبر 2026، وتصدرت الاستماع عربياً وعالمياً عبر منصات التواصل الاجتماعي، وشارك في كتابة كلماتها وتلحينها، بالتعاون مع مازن ضاهر وكريم عبده.