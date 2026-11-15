أعلن الفنان اللبناني الوليد الحلاني، إلغاء جميع حفلاته وارتباطاته الفنية خلال شهر نوفمبر الحالي، في أول تعليق له بعد خروجه من التوقيف عقب الحادثة المروية التي أسفرت عن وفاة شخص.

تجربة قاسية

وقال الحلاني في تدوينة نشرها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس (السبت)، «الأيام الماضية حملت لي تجربة قاسية تركت في نفسي حزناً عميقاً وأثراً يصعب وصفه ما عاشته جعلني أنظر إلى الحياة بمعنى مختلف، وأدرك كيف يمكن للحظة واحدة أن تغير الكثير في داخل الإنسان».

وأضاف لم أتخيل يوماً أن أقف أمام مشاعر تعجز الكلمات عن التعبير عنها، واصفاً ما مر به بأنه من أصعب وأقسى التجارب التي واجهها في حياته.

كما دعا بالرحمة للمتوفى، وبالصبر والقوة لعائلته ومحبيه، معلناً إلغاء جميع حفلاته والتزاماته الفنية خلال الشهر الجاري.

الصمت أصدق

وأوضح بأن الموسيقى كانت دائماً وسيلته للتعبير عن الفرح والحب والحياة، لكنه رأى أن بعض اللحظات يكون فيها الصمت أصدق من أي أغنية، موجهاً في الوقت نفسه الشكر لكل من ساندوه وساند جمهوره بعد قرار إلغاء الحفلات.

حادثة بيروت

وتعرض الحلاني لحادثة مرورية عند مدخل نفق صائب سلام في العاصمة بيروت يوم 10 نوفمبر، ما أدى إلى وفاة رجل.

فيما أوضح مكتبه الإعلامي آنذاك، أن الحادث وقع في ظل انعدام تام للإنارة في المنطقة، حيث فوجئ الحلاني بشخص يعبر الطريق بشكل مفاجئ.

كما أضاف أنه حاول تفادي الاصطدام، إلا أن المرآة الجانبية لسيارته ارتطمت بالضحية.

في حين بادر الحلاني فور وقوع الحادث إلى الاتصال بالإسعاف وتسليم نفسه للشرطة.

ثم في اليوم التالي، أخلي سبيله وترك رهن التحقيق بقرار من النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش، وذلك بعد إسقاط عائلة المتوفى حقها الشخصي في الادعاء.