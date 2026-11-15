توالت الإدانات العربية للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين بطائرات مسيّرة، بعدما أعلن البرلمان العربي وجامعة الدول العربية تضامنهما الكامل مع المنامة، مؤكدين أن أمن مملكة البحرين ودول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن المساس بسيادة البحرين يهدد استقرار المنطقة بأسرها.

وأدان البرلمان العربي، في بيان صدر (الأحد)، ما وصفه بـ«الاعتداء الإيراني السافر» على مملكة البحرين، مشيرا إلى أن منظومات الدفاع الجوي البحرينية تمكنت من اعتراض المسيّرات وتدميرها قبل بلوغ أهدافها، ومعتبرا أن هذه الهجمات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة البحرين وتهديدا خطيرا لأمنها واستقرارها.

وأكد البرلمان أن استئناف إيران اعتداءاتها على منطقة الخليج العربي يعكس تصعيدا خطيرا ونهجا عدائيا مرفوضا، من شأنه زيادة حدة التوتر وعدم الاستقرار، مشددا على أن أمن دول الخليج العربي واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وأن أي مساس بهما يمثل تهديدا مباشرا للأمن العربي بأسره.

وأشاد البرلمان بكفاءة ويقظة منظومات الدفاع الجوي البحرينية وقدرتها على التصدي للتهديدات، مؤكدا تضامنه الكامل مع المملكة ووقوفه إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة لحماية أمنها وصون سيادتها وسلامة أراضيها.

من جانبها، أدانت جامعة الدول العربية الاعتداءات التي تستهدف البحرين، محذرة من تداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها، ومؤكدة رفضها لأي مساس بسيادة المملكة أو أمنها أو سلامة أراضيها.

وشددت الجامعة على تضامنها مع المنامة ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية أمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها، داعية إلى وقف التصعيد واحترام سيادة الدول وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية.

وتأتي الإدانتان العربيتان عقب تجدد الهجمات الجوية على البحرين، (الأحد)، بعد يومين فقط من اعتراض طائرتين مسيّرتين إيرانيتين فجر (الجمعة)، وفق ما أعلنته السلطات البحرينية، التي قالت إن منظومات دفاعها الجوي تصدت أيضا لاعتداءات جوية جديدة (الأحد) ودمرتها قبل وصولها إلى أهدافها.

وفي المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف بست طائرات مسيّرة رادارا للدفاع الجوي الأمريكي في قاعدة الرفاع بالبحرين، قائلا إن الهجوم جاء ردا على ما وصفه بإجراءات أمريكية عدائية، فيما لم يصدر تأكيد أمريكي أو بحريني فوري للرواية الإيرانية بشأن إصابة الرادار أو حجم الأضرار، بينما أكدت المنامة اعتراض الهجمات.

وأصدرت وزارة الداخلية البحرينية تحذيرين أمنيين خلال الساعات الأولى من صباح (الأحد)، ودعت المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن ومتابعة التعليمات الرسمية، في أول تحذيرات من هذا النوع منذ سبتمبر الماضي، بحسب تقارير إعلامية.

ولا تمثل الهجمات الأخيرة تطورا منفصلا عن سياق أمني أوسع شهدته المنطقة منذ اندلاع المواجهة الأمريكية الإسرائيلية مع إيران في 28 فبراير 2026، إذ تعرضت البحرين، إلى جانب دول خليجية أخرى، لهجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة إيرانية استهدفت منشآت عسكرية وبنى تحتية حيوية.

وشملت الأهداف التي طالتها الهجمات السابقة منشآت نفطية ومرافق لإنتاج الألمنيوم ومحطة لتحلية المياه ومركز بيانات، فضلا عن منشآت عسكرية أمريكية في مملكة البحرين التي تستضيف مقر الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية.

وكان مجلس الأمن الدولي قد أصدر القرار رقم 2817، الذي أدان الهجمات الإيرانية على البحرين ودول الخليج، وطالب بوقفها، فيما اعتبرت المنامة أن تجدد الاعتداءات يمثل انتهاكا للقرار الدولي وتهديدا لجهود خفض التصعيد.