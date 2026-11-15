انتكاسة قضائية جديدة تلقّتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بعد قرار فيدرالي أبقى متنزه (إيست بوتوماك) التاريخي مفتوحًا أمام الزوار، وأوقف خطة كانت تستهدف إغلاقه تمهيدًا لأعمال تطوير مثيرة للجدل.

وأصدرت قاضية المحكمة الفيدرالية الأمريكية آنا رييس حكمًا عاجلًا يمنع إدارة المتنزهات الوطنية من تنفيذ قرار إغلاق ملعب الغولف والمتنزه المحيط به في منطقة (هاينز بوينت) بالعاصمة واشنطن، معتبرة أن المبررات المقدمة للإغلاق تفتقر إلى الأساس القانوني الكافي، وقد تنطوي على مخالفة للقوانين البيئية والإدارية الفيدرالية.

ورأت المحكمة أن الحكومة استعجلت المضي في قرار الإغلاق دون استكمال الإجراءات النظامية المطلوبة أو إتاحة فرصة كافية للنقاش العام، مشيرة إلى أن الأسباب المرتبطة بالسلامة العامة وأعمال التطوير المستقبلية لا تبرر إغلاق الموقع بالكامل في الوقت الراهن.

ويُعد الحكم ضربة قانونية لإدارة ترمب التي كانت تسعى إلى إغلاق المجمع التاريخي تمهيدًا لإعادة تطويره، فيما ألزم القرار السلطات بالإبقاء على ملاعب الغولف والطريق المحيط والمتنزه مفتوحة أمام الجمهور حتى نهاية نوفمبر على الأقل.

وخلال جلسات المرافعة، شككت القاضية في مبررات الحكومة، لافتة إلى أن المخاطر المتعلقة بالجدار البحري المحيط بالموقع معروفة منذ سنوات، ولم تمنع سابقًا استمرار الأنشطة العامة واستقبال الزوار. كما انتقدت المحكمة غياب خطة تنفيذية واضحة لأعمال التطوير، وعدم توفر التمويل اللازم للمشروع المقترح، فضلًا عن عدم تحديد مدة زمنية واضحة لفترة الإغلاق.

وجاء القرار بعد موجة من الاعتراضات قادتها منظمات تُعنى بحماية التراث والبيئة، معتبرة أن إغلاق أحد أقدم المرافق العامة في واشنطن يمثل خسارة تاريخية وثقافية للمدينة.

ويحظى مجمع (إيست بوتوماك) بأهمية خاصة كأحد أقدم ملاعب الغولف العامة في الولايات المتحدة، إذ يستقطب عشرات الآلاف من الزوار سنويًا بفضل موقعه المطل على نهر بوتوماك ونصب واشنطن الشهير.