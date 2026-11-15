سجّلت البرازيل وإسبانيا أول حالات وفاة مرتبطة بفايروس جدري القرود، في تطور لافت جاء بعد أيام من إعلان منظمة الصحة العالمية تفشي المرض كحالة طوارئ صحية عالمية.

في البرازيل، توفي رجل يبلغ من العمر 41 عامًا إثر إصابته بالفايروس، ليُعد أول حالة وفاة تُسجَّل خارج القارة الأفريقية. وأوضحت وزارة الصحة البرازيلية أن المتوفى كان يعاني من سرطان الغدد الليمفاوية وضعف في جهاز المناعة، ما أسهم في تدهور حالته الصحية.

ولاحقًا، أعلنت إسبانيا تسجيل أول حالتي وفاة ناجمتين عن الإصابة بجدري القرود، لتصبح بذلك أول دولة أوروبية ترصد وفيات مرتبطة بالفيروس.

ورغم هذه التطورات، تؤكد الجهات الصحية أن العدوى تكون في معظم الحالات محدودة التأثير، فيما تظل المخاطر على عامة السكان منخفضة نسبيًا.

وبحسب بيانات السلطات الصحية، سجلت البرازيل أكثر من ألف إصابة مؤكدة بالفايروس، في حين أظهرت إحصاءات وزارة الصحة الإسبانية نقل عدد من المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية.