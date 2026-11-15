كشفت بيانات هيئة السوق المالية، ارتفاع قيمة أصول صناديق الاستثمار الخاصة في السعودية إلى 755.7 مليار ريال بنهاية الربع الثاني 2026، مقارنة بنحو 575.2 مليار ريال بنهاية الربع المماثل من عام 2025، بنمو سنوي قدره 31%، وفقاً لبيانات هيئة السوق المالية.



أرباح الصناديق



ويشتمل الصندوق الاستثماري، بحسب هيئة السوق المالية، على مجموعة من الأوراق المالية تُختار وفقاً لأسس ومعايير محددة تحقق أهداف الصندوق الاستثمارية. وتتكوَّن أرباح الصناديق الاستثمارية عادةً من الأرباح الرأسمالية، أي الأرباح الناتجة عن تحسن أو تغير أسعار الأوراق المالية المستثمر بها، إضافة إلى أرباح التوزيعات إن وجدت للأوراق المالية. ويُعرف الصندوق الخاص بأنه صندوق استثمار مؤسس في المملكة لا يكون صندوقاً عاماً ويمكن طرح وحداته على مستثمرين في المملكة وفقاً للأحكام الواردة في لائحة صناديق الاستثمار.