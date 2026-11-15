اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الأحد)، خمسة فلسطينيين بينهم صحفي من مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، واعتدى على أربعة آخرين بالضرب، في حين هاجم مستوطنون المزارعين وقاطفي الزيتون. وأفادت مصادر محلية بأن قوات جيش الاحتلال اعتقلت الصحفي محمد عتيق، عقب دهم منزله في بلدة برقين غرب جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وفي نابلس، اعتقلت قوات إسرائيلية شقيقين، واعتدت بالضرب على أربعة فلسطينيين، خلال اقتحام مخيم بلاطة والمنطقة الشرقية من المدينة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمه تعاملت مع أربع إصابات جراء اعتداء جنود إسرائيليين بالضرب على فلسطينيين خلال اقتحام المخيم، مشيراً إلى نقل المصابين إلى المستشفى.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إلى أن القوات اعتقلت الشقيقين عقب دهم منزلهما، كما اقتحمت منازل عدة في المخيم وفتشتها وحطمت محتوياتها.



وفي محافظة الخليل جنوبي الضفة، قال الناشط أسامة مخامرة إن قوات الاحتلال احتجزت عدداً من المواطنين وجراراً زراعياً، أثناء عملهم في حراثة أراضٍ زراعية بمنطقة تقع بين وادي الجوايا وقرية التوانة في مسافر يطا. وأضاف أن القوات اعتقلت شقيقين أثناء حراثتهما أرضهما في منطقة سهلة مرقة، الواقعة بين وادي الجوايا وقرية التوانة في مسافر يطا.



وتنفذ قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامات في الضفة الغربية المحتلة، يتخللها اعتقال للفلسطينيين ودهم للمنازل، مع الاعتداء على الأهالي وتفتيش منازلهم وتخريب محتوياتها. وفي سياق متصل، هاجم مستوطنون إسرائيليون -فجر اليوم- منزلاً وحطموا مركبتين في بلدة بيتا جنوبي نابلس. ونقلت "وفا" عن مصادر محلية أن مستوطنين اقتحموا منطقة الحرايق في البلدة، وهاجموا منزل الفلسطيني مطيع سليم قطيش، كما حطموا مركبتين لفلسطيني آخر في محيط المنطقة.

وهاجم مستوطنون مزارعين في بلدة بيت دجن شرق نابلس، ومنعوهم من قطف ثمار الزيتون، واستولوا على معداتهم وكميات من المحصول، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين اقتحموا المنطقة الشرقية من البلدة، واعتدوا على المزارعين أثناء عملهم في أراضيهم، ومنعوهم من مواصلة قطف ثمار الزيتون، قبل أن يسلبوهم معداتهم وثمار الزيتون التي جمعوها.

ولفتت المصادر إلى أن المنطقة تتعرض لاعتداءات متكررة وشبه يومية من المستوطنين، تستهدف المزارعين خلال موسم قطف الزيتون، وتعوق وصولهم إلى أراضيهم، واستغلالها.

ورصدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان منذ 7 أكتوبر 2023 حتى مطلع الشهر الماضي 62 ألفاً و916 اعتداء نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنون بحق الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس، منها 48 ألفاً و174 اعتداء نفذتها قوات الاحتلال، و14 ألفاً و742 اعتداء نفذها المستوطنون.