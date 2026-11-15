هبطت أكبر الأصول الرقمية بنسبة 5.7% في الولايات المتحدة في آخر تداولات لها، وواصلت خسائرها خلال التداولات الآسيوية اليوم، لتصل إلى 62022 دولاراً، متراجعة بنسبة إضافية بلغت 3.7% إلى أدنى مستوى منذ 14 يوليو الماضي. لكنها عوضت بعض خسائرها لاحقاً لترتفع إلى نحو 64800 دولار عند الظهيرة بتوقيت سنغافورة.

أدنى مستوى

وتراجعت إيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة، التي هبطت بنسبة 8% خلال الجلسة الأمريكية، بنسبة إضافية بلغت 3.4% (الأحد) إلى 1711 دولاراً، وهو أدنى مستوى منذ 8 يوليو، قبل أن تقلص خسائرها أيضاً لتصل إلى نحو 1800 دولار. وقال الشريك المؤسس لإحدى الشركات المتخصصة في صناعة السوق للعملات المشفرة ريتش روزنبلوم: «أعتقد أن هذه حركة فنية، إذ هبطت بتيكوين دون متوسطها المتحرك لـ200 يوم، البالغ نحو 73 ألف دولار، ما تسبب في موجة من تصفية المراكز وفتح مراكز بيع جديدة». وأشار إلى أن بيتكوين تقترب على الأرجح من مستوى دعم فني.

تضافر عدة عوامل

وكانت العملات المشفرة قد تعرضت لضغوط شديدة خلال الأسابيع الأخيرة، نتيجة تضافر عدة عوامل، من بينها توقعات ارتفاع أسعار الفائدة، والتدفقات الخارجة الكبيرة من صناديق بتكوين المتداولة في البورصة الأمريكية التي تستثمر مباشرة في العملة، وتراجع شهية المخاطرة بفعل التطورات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب استمرار تداعيات اختراق منصة «بينانس» (Binance) أخيراً، الذي بلغت قيمته 6 مليارات دولار. كما أدى استعادة الديمقراطيين السيطرة على مجلسي الكونغرس الأمريكي اعتباراً من العام القادم إلى تعزيز التوقعات بتشديد الرقابة التنظيمية على قطاع العملات المشفرة. وهبطت بتكوين بأكثر من 20% منذ 21 أكتوبر. وكانت قد سجلت أدنى مستوياتها خلال العام عند 57742 دولاراً في الأول من يوليو.