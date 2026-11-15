سقوط شابة من نافذة مفتوحة أثناء التمرين.. كاميرات المراقبة توثّق الحادثة المميتة

انتهت حصة رياضية اعتيادية بمأساة مروعة في إندونيسيا، بعدما لقيت شابة مصرعها إثر سقوطها من نافذة مفتوحة في الطابق الثالث أثناء استخدامها جهاز المشي داخل نادٍ رياضي.

ووفقًا لوسائل إعلام إندونيسية، وقعت الحادثة في مدينة بونتياناك بمقاطعة كاليمانتان الغربية، حيث كانت الشابة البالغة من العمر 22 عامًا تمارس التمارين على جهاز التريدميل قبل أن تفقد توازنها بشكل مفاجئ وتسقط إلى الخلف، فيما كان الجهاز لا يزال يعمل.

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة أن نافذة كانت مفتوحة مباشرة خلف جهاز المشي، ما أدى إلى سقوط الضحية من الطابق الثالث إلى خارج المبنى. كما أكدت الشرطة أن الشابة تعرضت لإصابات بالغة ونزيف حاد في الرأس أسفر عن وفاتها.

وفتحت السلطات تحقيقًا في الحادثة، فيما أثارت الواقعة نقاشًا واسعًا بشأن معايير السلامة داخل المنشآت الرياضية، خاصة فيما يتعلق بمواقع أجهزة التمارين القريبة من النوافذ والمناطق المكشوفة.