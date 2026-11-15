تتجه أنظار عشاق كرة القدم الأوروبية، مساء اليوم (الأحد)، إلى العاصمة الإسبانية مدريد، حيث يستضيف منتخب إسبانيا نظيره الإنجليزي، في مواجهة مرتقبة تحمل حسابات المنافسة على صدارة المجموعة، وتجمع بين طموح أصحاب الأرض في تأكيد تفوقهم، ورغبة الضيوف في رد الاعتبار بعد خسارة مواجهة الذهاب بنتيجة 3-2.

وتكتسب المباراة أهمية خاصة في ظل تقارب مستوى المنتخبين، إذ يدخل المنتخب الإسباني المواجهة متصدراً المجموعة برصيد 15 نقطة، فيما يحتل المنتخب الإنجليزي المركز الثاني برصيد 12 نقطة، ما يجعل اللقاء فرصة أمام إنجلترا لتقليص الفارق وانتزاع الصدارة، بينما يكفي إسبانيا التعادل للاحتفاظ بالمركز الأول.

إنجلترا تبحث عن الثأر

يدخل منتخب إنجلترا المباراة بطموحات كبيرة، بعدما خسر أمام إسبانيا في مواجهة الذهاب بنتيجة 3-2، وهي النتيجة التي تمنح لقاء الإياب طابعاً تنافسياً إضافياً، في ظل رغبة المنتخب الإنجليزي في تعويض خسارته السابقة وإنهاء مشواره في صدارة المجموعة.

ويعوّل المنتخب الإنجليزي على قائده وهدافه هاري كين، لقيادة الخط الأمامي وتهديد مرمى أصحاب الأرض، مستفيداً من خبرته الكبيرة في المواجهات الدولية وقدرته على استغلال الفرص، إلى جانب تطلعات بقية عناصر الفريق لتقديم أداء هجومي يمنحهم فرصة حسم المواجهة.

إسبانيا تتمسك بالصدارة



على الجانب الآخر، يدخل المنتخب الإسباني المباراة بأفضلية النقاط الثلاث، ساعياً إلى استثمار عاملي الأرض والجمهور لحسم الصدارة، وتأكيد تفوقه على المنتخب الإنجليزي للمرة الثانية في مواجهتي الذهاب والإياب.

ويعتمد المنتخب الإسباني على أسلوبه القائم على الاستحواذ والتمريرات السريعة والتحرك بين الخطوط، مع الرهان على قدرات عناصره الهجومية، وفي مقدمتهم لامين يامال، لصناعة الفرص وخلخلة التنظيم الدفاعي للمنتخب الإنجليزي.

حسابات الصدارة



تضع المواجهة المنتخبين أمام حسابات واضحة؛ إذ يكفي التعادل المنتخب الإسباني للاحتفاظ بصدارة المجموعة والوصول إلى 16 نقطة، بينما يحتاج المنتخب الإنجليزي إلى الفوز للوصول إلى 15 نقطة وانتزاع المركز الأول، وفق ترتيب المجموعة المعلن قبل اللقاء.

وبين رغبة إسبانيا في تأكيد تفوقها، وإصرار إنجلترا على الثأر من خسارة الذهاب، تبدو المواجهة واحدة من أبرز قمم الجولة، في ليلة كروية ينتظر أن تحسم ملامح المنافسة على زعامة المجموعة.