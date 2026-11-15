أقيمت مساء أمس (السبت) نزالات Zuffa Boxing 13 ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته السابعة. وتضمنت الأمسية تسعة نزالات جمعت ملاكمين من عدة دول، واختُتمت بفوز الدومينيكاني كارلوس أداميس على الويلزي جيروم واربورتون في النزال الرئيسي.



وحسم أداميس المواجهة بقرار الحكام بالإجماع بعد عشر جولات، بعدما تفوّق في النصف الثاني من النزال مستفيداً من ضرباته التي وجهها إلى خصمه، لينهي المواجهة بنتائج 100-90 و98-92 و99-91.



وفي أول ظهور احترافي لهما، حقق الملاكمان السعوديان ريان عواجي وعبدالعزيز العتيبي انتصارين أمام ملاكمين من أوغندا. وفاز عواجي على سوديس لوبيغا بالضربة القاضية الفنية عند الدقيقة 2:15 من الجولة الثالثة، بعدما أسقطه مرتين في الجولة الثانية. وتغلّب العتيبي على إزرا سايلي بقرار الحكام بالإجماع، بعد أن أسقطه في الجولة الأولى وأنهى النزال متقدماً بنتيجة 40-35.



وفي نزال رئيسي آخر، تغلّب الأسترالي جيسون مولوني على المكسيكي أندريس تيران بقرار الحكام بالإجماع بعد عشر جولات في وزن البانتم ويت.



كما فاز الفرنسي برونو سوراس على البولندي كاميل بيدناريك بقرار الحكام بالإجماع في وزن فوق المتوسط.



وشهدت الأمسية فوز الأوزبكي جاخونغير زوكيروف على الكندي براندون كولانتونيو بالضربة القاضية في نهاية الجولة الأولى، فيما حسم مواطنه تولو بويْماتوف مواجهته مع الغاني مورو كانلا بالضربة القاضية بعد دقيقة و29 ثانية من الجولة الأولى. وتغلّب الكولومبي ألكسندر كاسترو على الروسي رادجاب بوتاييف بقرار الأغلبية، وفاز الروسي داريال كوتشمينوف على المكسيكي إيفان أورتيز بقرار منقسم من الحكام.



وتنظم Zuffa Boxing نزالات احترافية في فئات وزنية متعددة، وجاءت أمسيتها الأولى في المملكة ضمن النسخة السابعة من موسم الرياض، الذي يهدف إلى ترسيخ مكانة العاصمة وجهةً رائدةً للترفيه على مستوى العالم، من خلال ما يقدمه من فعاليات وتجارب متنوعة.