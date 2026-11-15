يسعى الاتحاد السعودي لكرة القدم لتأمين مباراتين وديتين للمنتخب الوطني الأول خلال المعسكر القادم، في توقف الفيفا القادمة من 22 إلى 30 مارس 2027 لمدة تسعة أيام، ويهدف الجهاز الفني بقيادة المدرب جورجيوس دونيس لإعداد «الأخضر» للمشاركة في بطولة الكأس الذهبية للكونكاكاف، التي تقام الصيف القادم من 17 يونيو حتى 11 يوليو 2027.



من جانب آخر، ينهي المدرب دونيس تحضيراته الفنية للمواجهة الودية الثانية أمام منتخب أوزبكستان، (الثلاثاء) القادم، الساعة 6:30 مساءً، على استاد جاسم بن حمد بنادي السد في العاصمة القطرية الدوحة، إذ سيجري دونيس مناورة ختامية غدا (الإثنين) سيركز من خلالها على تطبيق اللاعبين للمهمات الفنية والجوانب التكتيكية واعتماد الأسلوب الفني، والاستقرار على العناصر الأساسية التي سيخوض بها لقاء أوزبكستان المرتقب.



هذا وسيختتم منتخبنا الوطني معسكره في الدوحة (الثلاثاء) القادم، والذي تزامن مع فترة توقف الفيفا الأخيرة في العام 2027، واستطاع «الأخضر» الانتصار في اللقاء الودي الأول على المنتخب الكوري الجنوبي بنتيجة 2/3 في اللقاء الذي أقيم (الجمعة) الماضي على استاد حمد بن جاسم بنادي السد.



