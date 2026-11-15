تصدر لاعب فريق التعاون مارين بيتكوف قائمة أكثر اللاعبين تنفيذاً للانطلاقات السريعة (SPRINTS) في دوري روشن السعودي، بعدما سجل 172 انطلاقة، متفوقاً على بقية اللاعبين وفقاً للأرقام الواردة في الإحصائية.



وجاء لاعب النصر نواف بوشل في المركز الثاني برصيد 155 انطلاقة، فيما حل كوبا دا كوستا لاعب الخلود ثالثاً بـ148 انطلاقة، تلاه محمد أبو الشامات في المركز الرابع بـ145 انطلاقة.



وحضر سامرفيل في المركز الخامس بـ142 انطلاقة، ثم أليماني غوري سادساً بـ131، وداروين نونيز سابعاً بـ130، ومحمد محزري ثامناً بـ129، فيما جاء فاشون ساكالا تاسعاً بـ125، وساديو ماني عاشراً بـ123 انطلاقة.



وتعكس هذه الأرقام جانباً من المجهود البدني والسرعة في التحولات والحركة داخل الملعب، في مؤشر على الدور المتزايد للقدرات البدنية في المنافسة على مستوى دوري روشن السعودي.