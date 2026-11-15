تستعيد درجات الشعر الأشقر حضورها في اتجاهات الجمال لموسم شتاء 2026، لكن بأسلوب أكثر هدوءاً وابتعاداً عن التحولات اللونية الحادة. وتبرز درجات أشقر الشمبانيا والبيج الذهبي، إلى جانب الأشقر العتيق، كخيارات تمنح الشعر إضاءة طبيعية ومظهراً أكثر عمقاً وحيوية.

ويأتي هذا التوجه مع تزايد الاهتمام بالألوان متعددة الأبعاد، التي تمزج بين درجات الأشقر الفاتحة والجذور الداكنة نسبياً، للحصول على تدرجات انسيابية تحافظ على طبيعة الشعر وتقلل الحاجة إلى تجديد اللون باستمرار.

كما تحضر قصات البوب القصيرة والتسريحات الانسيابية كخيارات تكمل هذه الدرجات، وتمنح الإطلالة طابعاً عصرياً يجمع بين البساطة والأناقة.

ولا يقتصر الاهتمام بهذا الاتجاه على اختيار اللون فحسب، بل يمتد إلى الحفاظ على صحة الشعر ولمعانه، خصوصاً أن التفتيح المتكرر قد يسبب الجفاف والتكسر، ما يجعل الترطيب المنتظم والعناية المكثفة جزءاً أساسياً من روتين الشعر الأشقر.