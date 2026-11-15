تُقدم الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدمة «سوار الأمان» لقاصدي المسجد الحرام، بوصفها وسيلة تعريفية تساعد على الوصول إلى الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة عند فقدان التواصل بينهم، بما يضمن سلامتهم ويعزز طمأنينتهم أثناء وجودهم في المسجد الحرام وساحاته.

وتتاح الخدمة مجاناً عبر مراكز العناية بالضيف، من خلال تزويد المستفيدين بأساور تحمل بيانات تعريفية تساعد العاملين في الميدان على التعرف عليهم والتواصل مع ذويهم عند الحاجة، لا سيما في أوقات الكثافة التي تشهدها أروقة المسجد الحرام وساحاته، وتعدد مسارات الحركة والتنقل.