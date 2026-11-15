اطّلع أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، على الأعمال الجمركية بالمنطقة، ومؤشرات حركة المسافرين والمركبات والشاحنات، وأعمال الإفصاح والضبط الجمركي، وعلى سير العمل في منفذي الوديعة والخضراء ومطاري شرورة ونجران، وإجراءات تطوير حركة القدوم في منفذ الوديعة.

جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه مدير جمرك منفذ الوديعة والمشرف على مطار شرورة محمد بن منادي الطويلعي العنزي، ومدير جمرك منفذ الخضراء ومطار نجران عمر بن صالح العقل.

ونوّه أمير نجران بما توليه القيادة الرشيدة -أيدها الله- من اهتمام بالمنافذ وتطوير خدماتها، وتعزيز دورها الأمني والاقتصادي، مشيداً بجهود رجال هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وتكامل أعمالهم مع الجهات ذات العلاقة في تسهيل حركة المسافرين والبضائع، وحماية أمن وسلامة المجتمع.

وأكّد أهمية استمرارية رفع كفاءة العمل، بتوظيف التقنيات الحديثة لتسريع إنجاز الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات، ومواصلة اليقظة في أعمال الرقابة والضبط الجمركي.