على طريقة هوليوود.. «عصابة مسنين» أمام القضاء الفرنسي بتهمة سرقة كنز ذهبي

في واقعة تشبه أفلام المغامرات والجريمة، تستعد فرنسا لمحاكمة خمسة أشخاص، بينهم روائية أمريكية وزوجها وثلاثة فرنسيين، بتهمة التآمر لبيع سبائك ذهبية نُهبت من حطام سفينة تجارية غرقت قبل نحو 280 عاماً قبالة السواحل الفرنسية.



ومن المقرر أن يمثل المتهمون أمام المحكمة الجنائية في مدينة بريست يوم 27 مايو 2027، في قضية تعود خيوطها إلى سبعينيات القرن الماضي، وتضم قائمة المتهمين الروائية الأمريكية إليانور «غاي» كورتير، البالغة 82 عاماً، وزوجها المخرج السينمائي فيليب كورتير، 84 عاماً، إلى جانب المصور الفرنسي المتخصص في التصوير تحت الماء إيف جلادو، 79 عاماً، وزوجته بريجيت، 76 عاماً، وشقيقته أنيت ماي بيستي، 80 عاماً.

ويواجه المتهمون اتهامات بالتآمر لإعادة بيع الذهب المنهوب، فيما يواجه بعضهم أيضاً اتهامات تتعلق بغسل الأموال وحيازة مسروقات، بحسب موقع «آرت نيوز» الأمريكي.

وتعود بداية القصة إلى عام 1746، عندما غرقت السفينة التجارية الفرنسية «لو برنس دو كونتي» قبالة جزيرة بيل إيل أون مير، بالقرب من سواحل منطقة بريتاني، قبل أن يُكتشف حطامها عام 1974، لتبدأ بعدها رحلة طويلة من البحث عن الكنوز التي أخفتها مياه البحر.

وبعد العثور على سبائك ذهبية في موقع الحطام، تعرضت السفينة لعمليات نهب عام 1975، فيما أدت نزاعات قضائية إلى تعطيل أعمال التنقيب الرسمية لسنوات. وفي عام 1985، تمكن علماء آثار من انتشال قطع خزفية صينية وصناديق شاي وثلاث سبائك ذهبية، لكن عاصفة بحرية ضربت المنطقة في العام نفسه وأعادت دفن الحطام تحت الرمال.

وبقيت خيوط القضية بعيدة عن الأنظار حتى عام 2018، عندما رصد ميشيل لور، المدير السابق لإدارة الأبحاث الأثرية تحت الماء الفرنسية، عرضاً مشبوهاً لبيع خمس سبائك ذهبية عبر موقع دار مزادات أمريكية، ما دفع السلطات الفرنسية إلى فتح تحقيق بالتنسيق مع نظيرتها الأمريكية.

وصودرت السبائك وأُعيدت إلى فرنسا عام 2022، ليتبين أن الروائية الأمريكية غاي كورتير هي التي عرضتها للبيع. وخلال التحقيقات، قالت كورتير إنها حصلت على الذهب من أنيت ماي بيستي وشريكها الراحل، وهي رواية ربطها المحققون بظهور بيستي في برنامج تلفزيوني عام 1999، تحدثت خلاله عن العثور على الذهب قرب الرأس الأخضر.

لكن المحققين لم يقتنعوا بهذه الرواية، واتجهت الشبهات إلى شقيقها إيف جلادو، الذي أقر خلال احتجازه عام 2022 بنهب 16 سبيكة ذهبية من حطام السفينة، عبر نحو 40 عملية غطس نفذها بين عامي 1976 و1999.

ورغم نفي جلادو وجود صلة له بعائلة كورتير في عمليات النهب، كشفت التحريات عن علاقة صداقة قديمة تجمع الطرفين منذ ثمانينيات القرن الماضي، كما أظهرت التحقيقات أن الزوجين كورتير امتلكا في مرحلة ما 23 سبيكة ذهبية على الأقل، وباعا 18 منها مقابل نحو 200 ألف دولار، مع تأكيدهما أن الأموال كانت مخصصة لعائلة جلادو.

وفي المقابل، ينفي الزوجان ارتكاب أي مخالفة، وقال محاميهما غريغوري ليفي إنهما لم يكونا على علم بأن الذهب مسروق، ولم يحققا أرباحاً شخصية من عمليات البيع، مشيراً إلى اختلاف القوانين الأمريكية والفرنسية المتعلقة بحيازة الذهب.

وتضع القضية أمام القضاء الفرنسي ملفاً استثنائياً تتداخل فيه سرقة الآثار البحرية والاتجار بالمقتنيات التاريخية وغسل الأموال، بعدما ظلت سبائك السفينة الغارقة تنتقل بين أيدي أشخاص على مدى عقود، قبل أن يقود عرضها في مزاد إلكتروني إلى كشف واحدة من أغرب قضايا الكنوز المنهوبة في فرنسا.