جددت جامعة الطائف التأكيد على جميع منسوبيها وطلابها بضرورة التقيد بالزي الوطني داخل الحرم الجامعي، وحذرت من تطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين لضوابط الزي المعتمد، في إطار تعزيز الهوية الوطنية وترسيخ الاعتزاز بالقيم والموروث السعودي الأصيل.

وجاءت أحدث تنبيهات الجامعة ضمن دعوتها لحضور حفل تكريم المشاركين والمميزين في الأولمبياد الثقافي العلمي، المقرر إقامته غداً (الإثنين)، إذ أكدت ضرورة التزام الطلاب بالزي السعودي، والتزام الطالبات بالدليل الإرشادي للمظهر، بوصفهما من تعليمات حضور الحفل.

وأكدت الجامعة أن الالتزام بالزي السعودي يشمل جميع منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والكادر الإداري والفني والطلاب، مشددة على تطبيق الأنظمة بحق من يخالف تعليمات الزي الرسمي المعتمد.

وفي تنبيه آخر، دعت الجامعة طالباتها إلى الالتزام بالملابس اللائقة وارتداء الملابس المعلنة في الدليل الإرشادي للمظهر داخل الجامعة، بما يعكس الذوق العام واحترام البيئة الجامعية، محذرة من تطبيق الأنظمة بحق المخالفات.