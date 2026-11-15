أكد مدرب منتخب البرتغال جورجي جيسوس أن غياب القائد السابق كريستيانو رونالدو لم يكن مؤثراً بالنسبة إليه، وذلك عقب الخسارة الثقيلة أمام الدنمارك بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت أمس (السبت)، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية.

وكان رونالدو قد أعلن مطلع الشهر الجاري اعتزاله اللعب الدولي، عقب أزمته مع جيسوس، وحرص لاعبو المنتخب البرتغالي على تكريمه قبل مباراة الأمس، من خلال ارتداء قمصان تحمل الرقم 7، كما شهدت الدقيقة السابعة من المباراة لفتة تكريمية أخرى للنجم البرتغالي، بعدما ظهرت صورته على الشاشة العملاقة في الملعب، وسط تصفيق حار من الجماهير وهتافات باسمه.

«لا أفتقد رونالدو»

وفاجأ جيسوس الجميع بتصريحاته الباردة تجاه كريستيانو رونالدو، إذ لم يُظهر أي قدر من الود تجاه قائد البرتغال السابق، وقال عقب الخسارة المدوية: «رونالدو لم يعد جزءاً من المنتخب الوطني، إذن، ما الذي سأفتقده؟ وما الذي سأشتاق إليه؟».

وأضاف: «ربما أفتقده لأنه كان يجلس بجانبي، حتى يؤنس وحدتي هنا، لكنه لم يعد يلعب، ولم يعد موجوداً هنا، لقد اتخذ قراره بالفعل، وحدد مستقبله».

وعن تكريم رونالدو قبل المباراة، قال جيسوس: «لقد كان تكريماً مستحقاً تقديراً لكل ما قدمه للمنتخب الوطني والبرتغال، من الطبيعي أن يفتقده الناس، لكن لا مجال للعودة عن ذلك».

مسيرة اسطورة

وأنهى رونالدو مسيرة دولية أسطورية امتدت على مدار 23 عاماً، خاض خلالها 234 مباراة بقميص المنتخب البرتغالي، سجل فيها 146 هدفاً، وتُوّج بثلاثة ألقاب، أبرزها بطولة أمم أوروبا 2016، إلى جانب لقبين في دوري الأمم الأوروبية.