زادت قيمة استثمارات البنك المركزي السعودي (ساما) المعلنة في الأوراق المالية الأمريكية إلى 9.93 مليار دولار (37.24 مليار ريال) بنهاية سبتمبر 2026، مقارنة بـ7.63 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، بزيادة قدرها 2.31 مليار دولار، ونسبتها 30.3%.

عدد المراكز الاستثمارية

وبحسب إفصاح «ساما» المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أخيراً، بلغ عدد المراكز الاستثمارية المعلنة 491 مركزاً، مقابل 505 مراكز بنهاية الربع السابق، فقد أضاف البنك 8 مراكز جديدة، وخرج من 22 مركزاً خلال الربع.

ارتفعت القيمة المعلنة للمحفظة بنحو 7.26 مليار دولار منذ نهاية 2025، أي بنسبة 271%، وجاء الارتفاع مدفوعاً بزيادة أعداد الأسهم المملوكة وارتفاع قيمها السوقية معاً.