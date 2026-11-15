أجرى وزيرا الداخلية السوري أنس خطاب واللبناني أحمد الحجار محادثات في العاصمة دمشق، اليوم (الأحد). وأعلن الخطاب في منشور على حسابه في "إكس"، أن اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المتبادل، والتأكيد على عمق العلاقات السورية اللبنانية، وأهمية تطويرها في جميع المجالات بما يخدم أمن واستقرار البلدين.



فيما أفادت وزارة الداخلية اللبنانية بأن اللقاء بحث أولويات التعاون بين الوزارتين، ومناقشة الآليات لتنظيم التنسيق بين الأجهزة المعنية. وأشارت في بيان إلى أن الوزيرين بحثا سبل تعزيز التنسيق الأمني بين الجانبين، بما يخدم مصالح البلدين، ويدعم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة.

اجتماع الوفدين السوري واللبناني في دمشق

يذكر أن هذا الاجتماع هو اللقاء الرسمي الأول بين الوزيرين اللبناني والسوري، وجاء بعد نحو أسبوعين على زيارة وفد لبناني رفيع للعاصمة السورية من أجل بحث ملف النازحين السوريين في لبنان.



وتربط البلدان العديد من الملفات الشائكة، من النازحين إلى ضبط الحدود ومنع التهريب، فضلاً عن السوريين الموقوفين في السجون اللبنانية، إضافة إلى بعض رجالات النظام السابق وما أشيع عن تواجد بعضهم على الأراضي اللبنانية.



وكانت كل من بيروت ودمشق أكدتا أكثر من مرة على ضرورة طي صفحة الماضي التي خيمت على العلاقات بين البلدين في ظل حكم رئيس النظام السوري السابق بشار الأسد، وشددتا على فتح فصل جديد في العلاقات المتبادلة القائمة على الاحترام وعدم التدخل في الشؤون الخاصة بكل دولة، لاسيما أن نظام الأسد كان سيطر لسنوات طويلة على المشهد السياسي اللبناني.