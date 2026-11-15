في خطوة تحمل أبعاداً اقتصادية واستراتيجية تتجاوز حدود التجارة الإلكترونية، وقّعت دول رابطة جنوب شرق آسيا «آسيان»، في العاصمة الفلبينية مانيلا، السبت 14 نوفمبر 2026، اتفاقية إطار الاقتصاد الرقمي (DEFA)، في تطور يستهدف تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة، وتأسيس قواعد مشتركة لتنظيم الأنشطة الرقمية وتسهيل انتقال التجارة والبيانات والمدفوعات عبر الحدود.



ويمثل الاتفاق أول إطار إقليمي مستقل وملزم قانونياً للاقتصاد الرقمي بين دول الرابطة، ويستهدف إزالة العقبات أمام الأعمال الرقمية، وتعزيز الثقة في المعاملات الإلكترونية، وتهيئة بيئة أكثر تكاملاً للشركات والمستثمرين، في وقت تتسارع فيه المنافسة الدولية على قيادة الاقتصاد القائم على التكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي.

وتكتسب الخطوة أهميتها من حجم السوق التي تستهدفها؛ إذ تضم آسيان نحو 693 مليون نسمة، فيما تشير تقديرات حكومية إندونيسية إلى إمكانية ارتفاع قيمة اقتصادها الرقمي من نحو تريليون دولار إلى تريليوني دولار بحلول عام 2030، مع التنفيذ الناجح للاتفاقية، وهو ما يعكس حجم الفرص الاقتصادية التي تراهن دول المنطقة على استثمارها خلال السنوات المقبلة.

ما آسيان.. ولماذا تأسست؟

رابطة دول جنوب شرق آسيا، المعروفة اختصاراً باسم «آسيان»(ASEAN)، منظمة إقليمية تأسست في 8 أغسطس 1967، بالعاصمة التايلاندية بانكوك، بمشاركة خمس دول هي إندونيسيا وماليزيا والفلبين وسنغافورة وتايلاند، قبل أن تتوسع تدريجياً بانضمام بقية دول المنطقة.

وتضم الرابطة حالياً 11 دولة، بعد انضمام تيمور الشرقية في أكتوبر 2025، وهي: إندونيسيا، وماليزيا، وسنغافورة، وتايلاند، والفلبين، وبروناي، وفيتنام، ولاوس، وميانمار، وكمبوديا، وتيمور الشرقية.

ولا تقتصر أهداف آسيان على تعزيز العلاقات التجارية، بل تشمل الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين، وتسريع النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي، وتعزيز التعاون السياسي والأمني والثقافي، وتوسيع العلاقات مع القوى الاقتصادية الدولية، بما يمنح دول جنوب شرق آسيا صوتاً جماعياً أكثر تأثيراً في القضايا الإقليمية والدولية.

وتعمل الرابطة عبر ثلاثة محاور رئيسية: الجماعة السياسية والأمنية، والجماعة الاقتصادية، والجماعة الاجتماعية والثقافية، فيما تمثل الجماعة الاقتصادية أحد أبرز مسارات التعاون، من خلال تسهيل التجارة والاستثمار، وتقليل الحواجز الاقتصادية، وتعزيز حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال بين الدول الأعضاء.

ماذا تتضمن الاتفاقية الرقمية؟

تستهدف اتفاقية إطار الاقتصاد الرقمي وضع قواعد مشتركة تساعد على ربط الأسواق الرقمية في دول آسيان، وتوفير بيئة أكثر سهولة وأماناً للشركات والمستهلكين، بدلاً من التعامل مع أنظمة وإجراءات مختلفة من دولة إلى أخرى.

وتشمل الاتفاقية مجموعة من الملفات الرئيسية، في مقدمتها التجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية العابرة للحدود، والمدفوعات الإلكترونية، والهوية الرقمية، وحماية البيانات والخصوصية، والأمن السيبراني، وسلامة المستهلكين عبر الإنترنت، إلى جانب التعاون في التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي.

ومن أبرز التحولات التي تستهدفها الاتفاقية تسهيل استخدام المستندات الإلكترونية في المعاملات التجارية، بما يقلل الاعتماد على الأوراق والإجراءات التقليدية، ويختصر الوقت والتكاليف المرتبطة بعمليات الاستيراد والتصدير والتخليص التجاري.

كما تفتح المجال أمام تطوير أنظمة دفع رقمية أكثر توافقاً بين الدول، بما يسهل تنفيذ المعاملات المالية بين الشركات والأفراد، ويقلل العقبات التي تواجه المدفوعات العابرة للحدود، وهي من أبرز التحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية في الأسواق متعددة الأنظمة المصرفية والتنظيمية.

وفي ملف البيانات، تسعى الاتفاقية إلى وضع أطر تسمح بتبادل البيانات عبر الحدود وفق ضوابط مشتركة، مع مراعاة حماية الخصوصية ومتطلبات الأمن الوطني وسرية المعلومات التجارية، وهو ما يمثل عنصراً أساسياً في بناء سوق رقمية قادرة على العمل بكفاءة وثقة.

تريليونا دولار.. الرهان الاقتصادي الأكبر

تتمثل إحدى أبرز النتائج المحتملة للاتفاقية في توسيع حجم الاقتصاد الرقمي لدول آسيان، إذ تشير تقديرات وزارة التنسيق للشؤون الاقتصادية في إندونيسيا إلى أن التنفيذ الناجح للاتفاق قد يرفع قيمة الاقتصاد الرقمي الإقليمي من نحو تريليون دولار إلى تريليوني دولار بحلول 2030.

ولا يعني ذلك أن الاتفاقية ستضيف تريليون دولار بصورة تلقائية، بل إن الرقم يمثل توقعاً مرتبطاً بنجاح تطبيق قواعدها، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وزيادة الاستثمارات، وقدرة الشركات على الاستفادة من السوق الإقليمية الموحدة.

وتنبع أهمية هذا المستهدف من أن إزالة الحواجز الرقمية يمكن أن توسع قاعدة العملاء أمام الشركات، وتسمح للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالوصول إلى أسواق خارج حدودها المحلية، دون الحاجة إلى بناء أنظمة تشغيل وإجراءات تجارية منفصلة لكل دولة.

كما أن توحيد بعض القواعد والإجراءات قد يخفض تكاليف ممارسة الأعمال، ويزيد كفاءة سلاسل الإمداد، ويشجع الشركات الدولية على توسيع استثماراتها في المنطقة، مستفيدة من اتساع قاعدة المستهلكين وتنامي الطلب على الخدمات الرقمية.

الشركات الصغيرة والمستهلكون.. من المستفيد؟

تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة من أبرز الفئات المرشحة للاستفادة من الاتفاقية، خصوصاً أن دخول الأسواق الخارجية كان يرتبط في السابق بتحديات تتعلق بالمدفوعات والوثائق والإجراءات التنظيمية وتعدد أنظمة التجارة الإلكترونية.

ومع تطوير قواعد مشتركة، يمكن لهذه الشركات توسيع عمليات البيع والتسويق عبر الإنترنت، والوصول إلى عملاء في دول أخرى، والاستفادة من خدمات الدفع الرقمية والأنظمة الإلكترونية المتوافقة، بما يفتح أمامها فرصاً جديدة للنمو والمنافسة.

أما المستهلكون، فقد تنعكس آثار التكامل الرقمي عليهم من خلال تسهيل شراء المنتجات والخدمات من الأسواق المجاورة، وتحسين كفاءة المدفوعات الإلكترونية، وتوسيع خيارات التسوق، إلى جانب تعزيز الحماية من الاحتيال والممارسات غير الآمنة عبر الإنترنت.

وفي المقابل، فإن زيادة الترابط الرقمي ترفع أهمية حماية المستهلكين والبيانات الشخصية، وتفرض على الحكومات تطوير آليات أكثر فاعلية لمواجهة الجرائم الإلكترونية وعمليات الاحتيال العابرة للحدود.

الذكاء الاصطناعي.. رهان المستقبل

لا تقف الاتفاقية عند تنظيم التجارة الإلكترونية والمدفوعات، بل تمتد إلى التعاون في التقنيات الناشئة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح أحد أهم محركات المنافسة الاقتصادية عالمياً.

ويتيح التعاون في هذا المجال فرصاً لتطوير المعايير التنظيمية، وتبادل الخبرات، وتعزيز الابتكار، وتوسيع استخدام التطبيقات الذكية في الخدمات المالية واللوجستية والصناعية والتجارية.

كما يمثل الأمن السيبراني أحد الملفات المحورية، مع تزايد المخاطر المرتبطة بالهجمات الإلكترونية والاحتيال وسرقة البيانات، إذ يصعب التعامل مع هذه التهديدات بصورة منفردة في سوق رقمية تتجاوز فيها المعاملات والبيانات الحدود الوطنية.

ومن ثم، فإن نجاح الاتفاقية لن يقاس فقط بحجم التجارة الإلكترونية، بل أيضاً بقدرة الدول الأعضاء على بناء بيئة رقمية آمنة وموثوقة، قادرة على استيعاب التطورات التكنولوجية المتسارعة.

هل تتحول آسيان إلى قوة رقمية عالمية؟

من منظور اقتصادي، تمنح الاتفاقية دول آسيان فرصة لتعزيز موقعها في المنافسة الدولية، عبر التحول من مجموعة أسواق رقمية متفرقة إلى فضاء اقتصادي أكثر ترابطاً، يستطيع استقطاب الاستثمارات والشركات العالمية، وتطوير الخدمات والمنتجات الرقمية على نطاق إقليمي واسع.

كما تعزز هذه الخطوة قدرة دول المنطقة على التفاوض والتعاون مع القوى الاقتصادية الكبرى، في ظل احتدام المنافسة بين الولايات المتحدة والصين وأوروبا على التكنولوجيا والبيانات وسلاسل الإمداد الرقمية.

لكن الوصول إلى هذه النتائج لن يكون تلقائياً؛ فالتفاوت في مستويات التطور التكنولوجي والبنية التحتية والقدرات التنظيمية بين الدول الأعضاء يمثل تحدياً أمام التطبيق المتكافئ للاتفاقية.

وتبرز كذلك تحديات تتعلق باختلاف قوانين حماية البيانات والخصوصية، ومتطلبات الأمن الوطني، ومستويات جاهزية الشركات الصغيرة، فضلاً عن ضرورة تأهيل الكوادر البشرية وتطوير البنية التحتية للاتصالات والخدمات المالية.

وتتطلب هذه التحديات تنسيقاً حكومياً مستمراً، واستثمارات كبيرة، وآليات واضحة لتطبيق الالتزامات، حتى لا تستفيد الاقتصادات الأكثر تقدماً رقمياً وحدها من فرص التكامل.

من التوقيع إلى التنفيذ

جاء توقيع الاتفاقية بعد مفاوضات بدأت في سبتمبر 2023، واختُتمت في مايو 2026، لتدخل بذلك مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي بين دول الرابطة.

ومن المتوقع أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في مطلع 2027، وفقاً لما أعلنه الأمين العام لآسيان، وهو ما يجعل المرحلة المقبلة اختباراً عملياً لقدرة الدول الأعضاء على تحويل الالتزامات المكتوبة إلى إجراءات وأنظمة يستفيد منها قطاع الأعمال والمستهلكون.

وفي المحصلة، لا يمثل اتفاق الاقتصاد الرقمي مجرد خطوة لتسهيل التسوق عبر الإنترنت أو تسريع المدفوعات، بل محاولة لبناء بنية اقتصادية إقليمية جديدة، تتكامل فيها التجارة والبيانات والخدمات المالية والتكنولوجيا، وتمنح دول جنوب شرق آسيا فرصة أكبر للمنافسة في اقتصاد عالمي تتزايد فيه قيمة المعرفة والابتكار والقدرة على الاتصال الرقمي.