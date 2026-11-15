اعترف الفنان المصري أحمد سعد بأنه يلجأ أحياناً إلى تصرفات وإطلالات غير تقليدية بهدف لفت الأنظار وتحقيق انتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبراً أن السعي وراء الترند بات جزءاً من واقع العمل الفني في الوقت الراهن.

إثارة الجدل

وأوضح سعد، في تصريحات تلفزيونية، أن الظهور بصورة أنيقة وتقليدية قد لا يثير اهتمام الجمهور بالقدر نفسه الذي تحققه التصرفات المثيرة للجدل، مشيراً إلى أن بعض ما يفعله يكون مقصوداً لإشعال التفاعل حوله.

مواكبة الجمهور

وأضاف أن الفنان أصبح مطالباً بمواكبة طبيعة الجمهور ومنصات التواصل، حتى لو تطلب ذلك الخروج عن المألوف، لافتاً إلى أنه لا يتردد في الاعتذار عندما يشعر بأن تصرفاً صدر عنه أثار استياء المتابعين أو تجاوز الحدود المقبولة.