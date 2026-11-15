اختارت الفنانة بلقيس فتحي إطلالة درامية لافتة خلال حضورها حفل Vogue Arabia Ball 2026، مستوحاة من جمال البجعة البيضاء، في تصميم جمع بين الفخامة والخيال الفني.

وجاء الفستان بتوقيع المصمم كريكور جابوتيان، بقصة دراماتيكية تميزت بتفاصيل الريش الكثيف الذي امتد حول الأكتاف والخصر، قبل أن ينسدل في تنورة طويلة وانسيابية بلون عاجي ناعم، مانحاً الإطلالة حجماً لافتاً وحركة تشبه أجنحة البجعة.

وأكملت بلقيس إطلالتها بمجوهرات ماسية من Messika، فيما تولى تنسيق اللوك خبير الأزياء سيدريك حداد، لتظهر بإطلالة تجمع بين الطابع المسرحي والأنوثة الراقية، وتؤكد حضورها كواحدة من النجمات اللواتي يفضلن المجازفة في اختياراتهن على السجادة الحمراء.