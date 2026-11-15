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لم يعد الجوار السعودي محصوراً بالجغرافيا بل تحدده المصالح والتأثيرات السياسية

تحيط بالمملكة دوائر جوار تصنعها الجغرافيا والمصالح والتحوّلات الدولية المتسارعة

يحتفظ الجوار الخليجي بخصوصيته التاريخية وروابطه الاجتماعية وتشابكه الاقتصادي الوثيق

تتطلب العلاقات العربية مقاربات تراعي اختلاف الظروف وتُعزّز المصالح المشتركة

تفتح الدول الصاعدة كالهند وإندونيسيا والبرازيل آفاقاً اقتصادية واستثمارية أوسع للمملكة

تمنح التحوّلات الدولية السياسة السعودية فرصاً لتنويع الشراكات وتعزيز الاستقرار

يعزّز موقع المملكة وثقلها الاقتصادي وحضورها الدبلوماسي اتساع دوائر تأثيرها

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من يحدد جيران السعودية؟ سؤال جغرافي في ظاهره حتى تضعه أمام السياسة.

دولة على الحدود قد يكون أثرها محدوداً في ملف سعودي، وأخرى وراء البحار تمس مصالح المملكة في الطاقة والتجارة والملاحة. هكذا تتغيّر خريطة الجوار، ويتحوّل المدى من معيار جغرافي إلى حساب سياسي.

ولأن المصالح ترسم خريطة أخرى، وتمنح الجوار تعريفاً جديداً؛ تحيط بالمملكة دوائر تتجاوز حدودها. جوار تصنعه الجغرافيا، وآخر تنشئه المصالح، وثالث تفرضه التحوّلات الدولية. وفيها تتقاطع السياسة بالاقتصاد، والأمن بالتجارة، والموقع بالنفوذ. ولكل دائرة حساباتها، ولكل علاقة وزنها، ولكل تحول انعكاساته.

وإعادة تعريف الجوار مرتبطة بإجابة هذا السؤال: كيف تبني المملكة علاقاتها مع محيط يتسع باستمرار، وتتباين فيه المصالح، وتتغير فيه موازين التأثير؟

هذا الاتساع يمنح السياسة السعودية مجالاً أرحب للحركة. فالجوار الخليجي له خصوصيته. تاريخ مشترك وروابط اجتماعية، وتشابك اقتصادي، ومصير إقليمي متصل. هذه العناصر تمنحه مكانة مختلفة في السياسة السعودية. وتبقى إدارة التباينات السياسية الحادة بين دوله جزءاً من العمل اليومي.

أما الجوار العربي فتتعدد روافده. لكل دولة ظروفها وحساباتها، ولكل علاقة مسارها. ويحتاج هذا الفضاء إلى مقاربة تعرف اختلاف البيئات، وتستثمر المشتركات، وتمنح العلاقات قدرة على الاستمرار. فالعلاقات العربية تتطلب عملاً تراكمياً، يربط السياسة بالتنمية، ويمنح التعاون مصالح محسوسة تتخطى حدود اللقاءات الرسمية.

ثم تأتي الدائرة الأوسع. الهند وإندونيسيا والبرازيل، وغيرها من الدول الصاعدة، تكتسب أهمية متزايدة في الحسابات السعودية. مراكز اقتصادية جديدة، وأسواق واسعة، وفرص في التقنية والصناعة والاستثمار. وهنا تتشكل شراكات تتجاوز الأطر التقليدية للعلاقات الدولية، وتمنح المملكة خيارات أوسع في عالم متعدد مراكز التأثير، ويتطلب توزيع القوة العالمية.

وتفرض خريطة الدوائر دبلوماسية متعددة الأدوات. فالعلاقات تحتاج إلى قنوات اتصال دائمة، والمصلحة الاقتصادية تحتاج إلى اتفاقيات ومؤسسات، والتفاهم الاستراتيجي يحتاج إلى ثقة تتراكم عبر الزمن. الزيارات تفتح الأبواب، واللجان المشتركة تنظم العمل، والمشاريع تمنح التفاهمات حياة عملية. ومن خلال هذه الأدوات، تتحول العلاقات من مناسبات سياسية إلى شراكات لها مصالح والتزامات، ومسارات يقاس فيها الأثر.

فالعلاقات الدولية شبكة من المصالح المتحركة، تتأثر بتغير الحكومات، والتحولات الاقتصادية، وتبدل موازين القوى. والقدرة على قراءة هذه التحولات تمنح السياسة الخارجية خيارات أوسع، وتساعد على بناء علاقات قابلة للاستمرار؛ لأن العالم شبكة واحدة من التداعيات، والجوار أحد مفاتيحها. ومن هنا، تبرز أهمية بناء تفاهمات إقليمية ودولية، تتجاوز الحسابات الثنائية الضيقة. تحمي المصالح، وتحد من آثار الاضطرابات.

والسعودية تملك مقوّمات مؤثرة في تشكيل هذه الشبكة؛ موقع يصل ثلاث قارات، وثقل في أسواق الطاقة، واقتصاد واسع الصلات، وحضور دبلوماسي دولي. هذه المقومات تتيح لها توسيع الشراكات، وتطوير مسارات التعاون. وكل مسار يضيف طبقة جديدة إلى شبكة المصالح المتبادلة.

وتبرز هنا أهمية المرونة في تحديد الأولويات. فلكل مرحلة متطلباتها، ولكل شريك موقعه في الحسابات السعودية، ولكل ملف أدواته المناسبة. والقراءة المتأنية للمصالح تمنح المملكة قدرة على توزيع اهتمامها الدبلوماسي، وتطوير شراكاتها وفق ما تحمله من قيمة استراتيجية واقتصادية، مع الحفاظ على اتساق توجهاتها الخارجية.

المملكة أمام خريطة سياسية تتجاوز حدودها، وتتشابك فيها المصالح مع الجغرافيا والاقتصاد والأمن. وكلما اتسعت دوائر ارتباطها بالعالم، ازدادت أهمية قدرتها على قراءة محيطها، وإدارة علاقاتها، وصناعة مجالات جديدة للتعاون. والجوار، بهذا المعنى، مساحة متحركة. مفهومه في السياسة السعودية يتشكل وفق رؤية للمصالح وامتداداتها، وقدرة على تحويل الموقع إلى تأثير، والعلاقات إلى شراكات، والتفاهمات إلى مصالح مستدامة.

السعودية اليوم أمام جوار متعدد الدوائر، تتسع حدوده بقدر اتساع دورها. والسؤال الذي يحدد ملامح المرحلة المقبلة هو: كيف تتحول هذه الدوائر إلى شبكة مصالح تحفظ الاستقرار، وتعزز المكانة، وتفتح للمملكة آفاقاً أوسع في عالم يعيد رسم خرائطه باستمرار؟